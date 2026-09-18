Saha testlerinde tam başarı: Bayraktar TB2’ye ASELSAN gücü

İkinci aşamada ANTIDOT Sistemi, bu kez farklı bir hedefi tespit ederek konumunu belirledi. FULMAR 200 ile hedef konum bilgisinin paylaşılmasının ardından, sistem, yüksek çözünürlüklü SAR görüntüsü oluşturarak, hedefin konumunu yüksek hassasiyetle elde etti.

Testler, iki TB2 üzerinde tespit ve konum belirleme, elektronik taarruz ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme kabiliyetlerini tek bir operasyonel döngüde bir araya getirdi. Faaliyet kapsamında ANTIDOT, TB2 üzerinde gerçek radar sistemlerine karşı ilk kez test edilirken, ANTIDOT ve FULMAR’ın birlikte çalışabilirliği de başarıyla gösterildi.

Tehdit hava savunma sistemi radarlarının sinyallerini algılama, kimliklendirme, sayısal olarak sinyal kaydı alma, tehdidin yönünü hassas olarak bulma ve konum bulma yeteneklerine sahip ANTIDOT 2ES 100 elektronik destek sistemi, kullanıcı açısından gerekli görülen tüm verileri anlık olarak hava aracı haberleşme bandı üzerinden yer kontrol istasyonuna aktarabiliyor.