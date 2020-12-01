Pandeminin dünya genelinde en çok vurduğu sektör, hiç kuşkusuz turizm oldu. Türkiye gibi kronik cari açık sorunu olan ülkelerde ise turizmin cari dengeye yaptığı katkının büyük oranda zayıflaması, ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.

ARAM EKİN DURAN

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre Türkiye, 2020 Ekim ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,4 azalışla 1 milyon 742 bin yabancı ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 31,3 azalış gösterdi.

Böylelikle yılın dokuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı 2019’un aynı dönemine göre yüzde 66,5 azalarak 11 milyon 240 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bu durum elbette turizm gelirlerine de ağır darbe vurdu. TÜİK tarafından her çeyrek açıklanan turizm verilerine göre eylül ayında, yabancı ziyaretçilerden bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59,8 azalışla 1,4 milyar dolar gelir elde edildi.

Üçüncü çeyrekteki gelir, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 84 azaldı ve 1,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.