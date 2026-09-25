Dünya Eğitim Zirvesi’nin Nabzı İstanbul’da Atacak

Eğitim alanında dünyanın önde gelen isimlerini İstanbul’da buluşturacak zirve, akademisyenler ile Türk okul yöneticileri arasında önemli bir bilgi ve deneyim paylaşımına sahne olacak.

Harvard University, University of Oxford ve Michigan State University gibi dünyanın prestijli üniversitelerinden eğitim fakültesi öğretim üyelerinin katılacağı zirvede; eğitimin geleceği, yeni nesil eğitim yaklaşımları, okul yönetimi ve öğrencilerin gelişiminde merak ve yaratıcılığın rolü gibi başlıklar ele alınacak.

Zirvenin dikkat çeken konuğu Harrow School’un müdürü

Zirvenin en dikkat çekici konuşmacılarından biri ise İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Harrow School’un Müdürü Andrew Leale olacak.

1572 yılında kurulan ve İngiltere’nin en prestijli okulları arasında gösterilen Harrow School, aralarında eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill’in de bulunduğu çok sayıda tanınmış mezunuyla biliniyor. Harry Potter filmlerindeki okul atmosferini anımsatan tarihi mimarisi nedeniyle zaman zaman “Harry Potter okulu” olarak da anılan Harrow School, geleneksel eğitim anlayışı ile modern eğitim yaklaşımlarını bir arada yürütmesiyle dikkat çekiyor.

Andrew Leale, zirvede “Öğrencilerde Merak” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Leale, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde merak duygusunun nasıl desteklenebileceği ve okulların bu süreci nasıl teşvik edebileceği üzerine görüşlerini eğitim yöneticileriyle paylaşacak.