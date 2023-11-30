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'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak

İsviçre Bankası UBS'nin araştırmasına göre geçtiğimiz yıl büyük servet elde eden milyarderlerin çoğunluğu bunu girişimcilikten ziyade ailelerinden veya miras yoluyla elde etti. Araştırmaya göre önümüzdeki 20 veya 30 yıl içinde 1000′den fazla dolar milyarderinin çocuklarına 5,2 trilyon dolar aktarması bekleniyor.

30 Kasım 2023 | 18:48
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'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak

UBS'in raporuna göre son aylarda dünyanın yeni milyarderlerinin servetlerinin çoğu girişimcilikten ziyade aileden geldi. Bu tabloya göre söz konusu raporun 9 yıllık tarihinde bir ilk yaşanıyor. Çünkü son yıllarda servetlerde girişimcilik yoluyla bir artış görünüyordu.

GEÇEN YIL 53 MİRASÇIYA 15.8 MİLYAR DOLAR MİRAS KALDI

Geçtiğimiz yıl 53 kişiye toplam 150,8 milyar ABD doları miras (aileden) kaldı. Bu rakam kendi çabalarıyla milyarder olan 84 yeni kişinin toplam 140,7 milyar ABD dolarlık rakamının üzerinde.

DEĞİŞİM DAHA DA HIZLANACAK

Değişimin devam etmesi bekleniyor. Raporda 1000′den fazla milyarderin önümüzdeki 20 veya 30 yıl içinde çocuklarına 5,2 trilyon dolar aktarmasının beklendiği belirtildi.

MİLYARDERLERİN YAŞ ORTALAMALARI 69

UBS'in Özel Servet Yönetimi bölümü başkanı John Mathews, "Son 10 yıldır hepimizin bahsettiği büyük servet transferi devam ediyor. Dünyadaki milyarderlerin yaş ortalaması şu anda neredeyse 69. Dolayısıyla tüm bu geçiş ya da servet devri hızlanmaya başlayacak" diyor.

PARA HANGİ SEKTÖRLERE KAYABİLİR?

Araştırmaya göre önemli sayıda milyarder servetlerinin büyük bir kısmını hayır kurumlarına bırakacağını söylüyor. CNBC'nin makalesine göre milyarder ve multi milyonerlerden gelen büyük servet transferi, yatırım ve servet yönetiminin yanı sıra harcama ve hayırseverlik alanlarındaki manzarayı da değiştirebilir. UBS anketinde miras yoluyla servet sahibi olan milyarderlerin üçte ikisinden fazlası, ister bir iş, ister bir marka ya da malvarlığı olsun, ailelerinin başardıklarını devam ettirmeyi ve büyütmeyi planladıklarını söylüyor. Ancak onların değerleri ve öncelikleri farklı olabilir. Araştırmalara göre yeni nesil milyarder yatırımcılar, eski nesillere kıyasla iklim değişikliği, teknoloji ve etki yatırımı konularına daha fazla odaklanma eğiliminde.

YÜZDE 68'İ AİLE İŞİNİ BÜYÜTMEYE ODAKLANACAK

Miras kalan milyarderlerin yüzde 68'i ebeveynlerinin iş, marka veya varlık açısından elde ettiklerini sürdürmeyi ve büyütmeyi hedeflediklerini söylüyor. Mevcut aile mirasını sürdürmeye inanan mirasçıların %60'ı, gelecek nesillerin servetlerinden faydalanmasını sağlamak istiyor ve ebeveynlerinin önceden tanımladığı hayırseverlik hedeflerini (%32) takip etmeyi planlıyor.

SERVETLERDE ARTIŞ VAR

Küresel olarak milyarderlerin serveti, önceki 12 ayda neredeyse beşte bir oranında düştükten sonra, Avrupa'daki tüketici ve perakende işlerinde faaliyet gösteren milyarderlerin etkisiyle 2022/2023 döneminde kısmen toparlandı. Genel olarak, milyarderlerin sayısı geçen yıl küresel olarak %7 artarak 2.376'dan 2.544'e yükseldi. Bu milyarderlerin servetleri de %9 artışla 11,0 trilyon ABD dolarından 12,0 trilyon ABD dolarına yükseldi.

TEKNOLOJİ, SAĞLIK VE SANAYİ

Teknoloji ve sağlık alanında yenilikçi şirketlere sahip milyarderler son 10 yılda en büyük serveti elde etmiş olsa da, sanayi şirketlerine sahip milyarderlerin servetlerinin arttığına (+%15) ilişkin de ilk işaretler var. Bu durum muhtemelen enerji dönüşümü ve yüksek savunma harcamaları nedeniyle devam edecek

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