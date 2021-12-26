Türkiye ve dünya ekonomisi açısından hayli hareketli bir yılı geride bıraktık.
Dünya ekonomisi, pandeminin ikinci yılında aşılamaların salgının etkisini hafifletmesi ve alınan ekonomik önlemlerin süregelen desteğiyle hızlı toparlandı.
Türkiye’de özellikle yılın son çeyreğinde yeni ekonomi programı, enflasyonist baskılar ve döviz kurundaki hareketlilik gündemin ilk sıralarında yer aldı.
2022 yılına girilirken, yaptığımız 12 soruluk CEO Anket çalışmamıza iş dünyasının 158 ismi yanıt verdi.
Dünya ekonomisinden, Türkiye ekonomisine, makro beklentilerden, şirket stratejilerine kadar geniş yelpazede oluşturduğumuz anketten çıkan sonuçların detayını haberimizde okuyacaksınız.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında. Satın almak için tıklayın
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