2020’de ekonomide neler olacak?
Türkiye 2020 yılına resesyondan çıkmış olarak giriyor. Bundan cesaret alan hükümet büyümede vitesi yükseltmeyi hedefliyor.
Hükümetin hedefine göre 2020’de ekonomi yüzde 5 büyüyecek. Ancak ekonomik kamuoyundaki beklentiler ile uluslararası kuruluşların tahminleri daha düşük ve yüzde 3 dolayında büyümeye işaret ediyor.
Hükümet 2020’de işsizliğin düşüşe geçmesini hedeflerken tahminler yüksek düzeyde kalacağı yönünde bulunuyor.
Merkez Bankası, 2019’u yüzde 11,5 dolayında kapatması beklenen enflasyonun 2020’de tek haneye ineceğini tahmin ediyor ama bu biraz zor olabilir.
Ekonomik kamuoyu dolar kurunun bu kez 6 TL’yi aşmasını bekliyor. Faizde fazla düşüş beklentisi yok. İhracattaki artış yine yavaş kalırken ithalat ise yükselişe geçeceğe benziyor.
2019’u az da olsa fazla ile kapatması beklenen cari işlemler dengesi 2020’de tekrar açık vermeye başlayacak gibi.
Bütçe açığındaki yükseliş duracak gibi görünmüyor. Küresel ekonomideki büyümenin ise yine yüzde 3 dolayında olması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?