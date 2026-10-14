İstanbul Havalimanı zirvede: Heathrow ve Frankfurt'u geride bıraktı

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havacılık veri şirketi OAG'nin 18 Eylül 2026'da yayımladığı "Megahubs 2026" sıralamasına göre İGA İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu.

Bilgen, CNN International'ın "Quest Means Business" programına Londra stüdyosundan canlı yayın konuğu olarak katılarak İstanbul Havalimanı'nın küresel havacılıktaki konumunu, kapasite yatırımlarını ve Orta Doğu'daki gelişmelerin havacılık sektörüne etkilerini değerlendirdi.

İGA İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücünde ilk sıraya yükselmesine ilişkin Bilgen, "Küresel bağlantı gücünde liderlik, hava trafiği bakımından Avrupa'nın en yoğun havalimanı olmamızın ardından gelen bir başarı. Ayrıca Frankfurt'u da geride bırakarak Avrupa'nın en büyük kargo merkezi olduk. Bu başarılar, trafik büyümesiyle birlikte ilerleyen uzun vadeli planlamamızın ve kapasite yatırımlarımızın doğrudan sonucu oldu." ifadelerini kullandı.

"Dördüncü pistimiz hava trafiğine ek kapasite sağlayacak"

Eylül ayında hizmete giren dördüncü pistin havalimanının büyümesine katkı sağlayacağını belirten Bilgen, kapasite yatırımlarının yanı sıra uygulanan operasyon modelinin de İstanbul Havalimanı'nın küresel bağlantı gücünü artırdığını kaydetti.

Bilgen, 110'dan fazla hava yolu şirketinin İstanbul Havalimanı'nda faaliyet göstermesinin güçlü bağlantı ağının oluşmasında önemli rol oynadığını vurgulayarak, şunları aktardı:

"İstanbul Havalimanı'nın başarısı, bölgesel ve küresel talebi karşılamamızı sağlayan yatırımlarımız başta olmak üzere pek çok faktörün sonucu. Yürüttüğümüz verimli operasyon modeli de buna ciddi katkı sundu. Bu sayede 110'dan fazla hava yolu şirketini havalimanımıza çektik ve bağlantı gücümüzü sürekli olarak ileri taşıdık. Dördüncü pistimiz de hava yolu ortaklarımıza yeni değer sunmanın bir parçası olacak. Yeni pistimiz, hava trafiğine ek kapasite sağlayıp verimlilik kazandırarak operasyonlarımızı destekleyecek."

Orta Doğu'daki gelişmeler yolcu tahminlerinin revize edilmesine neden oldu

Orta Doğu hava sahasında yaşanan kısıtlamaların küresel havacılık sektörüne etkilerini de değerlendiren Bilgen, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin İstanbul Havalimanı üzerindeki etkilerinin iki yönlü olduğunu ifade etti.

Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en fazla bağlantıya sahip havalimanı olmasının, doğu-batı eksenindeki hava trafiğinin bir bölümünü üstlenmesine katkı sağladığını, buna karşılık bölgedeki gelişmeler nedeniyle bazı uçuşların iptal edildiğini belirtti.

Bölgesel gelişmelerin yıl sonu yolcu sayısı beklentilerine de yansıdığını kaydeden Bilgen, "Dünyanın en fazla bağlantıya sahip havalimanı olmamız, batıdan doğuya ve doğudan batıya uzanan trafiğin bir kısmını üstlenmemize elbette katkı sağladı. Ancak İstanbul, Orta Doğu ve Afrika'daki pek çok ülke için bir geçiş kapısı. Bölgedeki sıkıntılar belli uçuşların iptal edilmesine yol açtı. Bu nedenle de sene sonu yolcu sayısı tahminimizi revize ettik." ifadelerini kullandı.