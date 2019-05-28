Dokuz ayda 7 paket neden işe yaramadı?

Mayıs 28, 2019 0 Yorum 80 Okunma
Dokuz ayda 7 paket neden işe yaramadı?

Hükümet, ekonomideki resesyonu aşmak için son dokuz ayda yedi destek paketi açıkladı.

Ancak ağır borç yükü ile boğuşan şirketlere dağıtılan krediler yatırıma dönüşmüyor.

Ekonomistler, önceliğin kredilere değil yapısal reformlara verilmesi gerektiğini söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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