ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları on dokuzuncu gününe girerken bölgede çatışmalar geniş bir alana yayılmış durumda.
İsrail saldırısında İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin öldürülmesi gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı. Tahran yönetimi, Laricani’nin ölümü sonrası Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle hedef aldığını duyururken, İsrail’de sirenler çaldı ve patlama sesleri duyuldu.
13:42 İsrail Savunma Bakanı Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in düzenlenen saldırıda öldüğünü iddia etti
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'in İsrail ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında öldüğünü ileri sürdü.
İsrail Savunma Bakanı Katz, askeri komuta kademesiyle yaptığı değerlendirme toplantısında İran ve Lübnan'a düzenledikleri saldırılara ilişkin konuştu.
İran İstihbarat Bakanı Hatib’in gece saatlerinde düzenlenen hava saldırsında öldüğünü ileri süren Bakan Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna İranlı üst düzey yetkililerinden herhangi birini ek onaya gerek kalmadan hedef alma yetkisi verdiklerini söyledi.
İran'da kimsenin dokunulmazlığı olmadığı tehdidini savuran Katz, bugün Lübnan ve İran'a düzenleyecekleri saldırılarda "savaşı tırmandıracak önemli sürprizleri olduğunu" savundu.
İsrail ordusunun gece saatlerinde başkent Tahran'a düzenlediği hava saldırısında İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib'i hedef aldığı ileri sürülmüştü.
12:18 WSJ: Rusya, İran ile uydu görüntüleri ve İHA teknolojisi paylaşıyor
Rusya'nın İran'ın ABD güçlerini hedef almasına destek amacıyla Tahran yönetimine uydu görüntüleri ve gelişmiş insansız hava aracı (İHA) teknolojisi sağladığı iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran'la istihbarat paylaşımı ve askeri işbirliğini genişletiyor.
Buna göre Rusya, İran'ın saldırı kapasitesini artırmak amacıyla uydu görüntüleri ve gelişmiş İHA teknolojisi sağlıyor.
Kaynaklar, Rusya'nın "Shahed" türü İran yapımı İHA'lara ait kritik parçaları da İran'a sağladığını ifade etti. Böylece İran'ın iletişim, seyir ve hedefleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Ayrıca Rusya'nın Ukrayna'da elde ettiği saha tecrübesini İran ile paylaştığı ifade edildi. Üst düzey bir Avrupalı istihbarat yetkilisi, Rusya'nın operasyonlarda kaç adet insansız hava aracının kullanılması ve bunların hangi irtifadan vuruş yapılacağı konusunda İran'a taktiksel bilgi sağlandığını iddia etti. Ayrıca, Rusya'nın İran'a Orta Doğu'daki ABD askeri güçlerinin konumlarına ilişkin istihbarat sağladığı ileri sürüldü.
İki ülke arasındaki işbirliğinin son dönemde daha da derinleştiği, Rusya'nın İran'a doğrudan uydu görüntüleri sağladığı savunuldu. Rusya'nın sağladığı bu istihbarat akışının İran'ın bölgedeki ABD radar sistemlerine yönelik son saldırılarında belirleyici rol oynadığı düşünülüyor.
İran'ın füze saldırıları öncesinde İHA'ları kullanarak radar sistemlerini devre dışı bırakmaya dayalı stratejisinin Rusya'nın Ukrayna'da uyguladığı yöntemlerle büyük benzerlik taşıdığı belirtildi. Bu taktikle birlikte İran'ın ABD ve Körfez ülkelerine ait askeri hedeflere yönelik saldırılarının başarı oranının arttığı kaydedildi.
Rusya'nın bu hamlelerle İran'ın ABD ve İsrail karşısındaki direncini artırmayı amaçladığı, bu çatışma ortamının Rusya'ya askeri ve ekonomik açıdan avantaj sağladığı ve Moskova yönetiminin bu durumu sürdürmek istediği ifade edildi.
11:29 ABD Dışişleri Bakanı Rubio, BAE Dışişleri Bakanı Al Nahyan ile telefonda görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri telefonda görüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Al Nahyan ile telefon görüşmesinde İran'ın BAE’ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Orta Doğu'daki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Rubio, ülkesinin BAE'nin güvenliğine bağlılığını yineledi.
11:01 AB liderleri Orta Doğu'daki gelişmeleri ve ekonomik etkilerini görüşecek
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Orta Doğu'da artan gerilim, İran'a yönelik saldırılar ve bunların enerji fiyatları ile enerji güvenliği üzerindeki etkilerini ele alacak.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de 19 Mart'ta AB üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla AB Liderler Zirvesi yapılacak.
Orta Doğu'da gerilimi azaltma çağrısı bekleniyor
Zirvenin ana gündem maddesini Orta Doğu'daki son gelişmelerin oluşturması öngörülüyor.
Liderlerin ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin tutumlarını koordine etmesi, saldırıların etkisinin en aza indirgenmesi için ne çaba sarf edileceğinin görüşülmesi bekleniyor.
AB liderlerinin, İran ve bölgedeki gelişmelerin enerji fiyatları ve güvenliği açısından AB üzerindeki etkilerini de masaya yatırmaları beklenirken, gerilimin düşürülmesi çağrılarının yoğun olacağı düşünülüyor.
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları bağlamında Lübnan hükümetine destek mesajı vermesi beklenen liderlerin, aynı zamanda Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmeleri de ele alması öngörülüyor.
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulmasının öneminin BM Genel Sekreteri Guterres ile ele alınması beklenen zirvede, bu çerçevede Karadeniz Tahıl Girişimi'ne benzer bir çözümün mümkün olup olmadığının görüşülmesi bekleniyor.
Zirvede, Guterres ile birlikte çok taraflılığın öneminin vurgulanması öngörülürken, uluslararası hukuk üzerindeki baskının da gündeme geleceği düşünülüyor.
"Avro Zirvesi"nde ekonomik durum ele alınacak
Liderler, "Avro Zirvesi"nde ise Avro Bölgesi ekonomisinin durumunu ele alması, bu kapsamda ekonomik ve parasal birlik, avronun uluslararası rolü, tasarruf ve yatırım birliği ile dijital avro gibi konularda ilerlemenin değerlendirilmesi öngörülüyor.
Mevcut küresel ortamda Avrupa'nın rekabet gücünün, dayanıklılığının ve stratejik özerkliğinin artırılmasının da ele alınacağı zirvede, tek pazarın derinleştirilmesi ve entegrasyonunun güçlendirilmesi, kuralların sadeleştirilmesi ve idari yüklerin azaltılması, uygun fiyatlı enerji sağlanması ve enerji dönüşümünün gerçekleştirilmesi, Avrupa’nın sanayi yenilenmesi ve inovasyonunun teşvik edilmesi, bağımlılıkların azaltılması ile yatırımların harekete geçirilmesi gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
Liderlerin aynı zamanda zirve kapsamında gelecekteki bütçe, güvenlik, savunma ve göç konularını da görüşmesi planlanıyor.
10:35 İran'ın BAE'deki hava üssüne yönelik saldırısında Avustralya'ya ait tesisler zarar gördü
İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Al Minhad Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıda Avustralya'ya ait bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.
ABC News'ün haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İran'a ait bir mühimmatın BAE'deki Al Minhad Hava Üssü'ne yakın bir noktaya isabet ettiğini açıkladı.
Mühimmatın isabet etmesinin ardından çıkan yangında, Avustralya ordusunca kullanılan konaklama alanı ve sağlık tesisinde hasar oluştuğunu belirten Albanese, "Hiçbir Avustralya personeli yaralanmadı ve herkes şu an için güvende." ifadesini kullandı.
İngiliz ve sınırlı sayıda ABD personelinin konuşlu olduğu Al Minhad Hava Üssü'nde 100'den fazla Avustralya askeri bulunuyor.
Üs, Avustralya tarafından Orta Doğu'daki başlıca askeri, lojistik, gözetleme ve eğitim merkezi olarak kullanılıyor.
09:34 İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi
İran'dan İsrail'e atılan füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin semalarında görüntülendi. İran atılan füzeler havada küçük bombalara ayrılıyor. Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
09:19 İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı
İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in bazı kentlerinde sirenler devreye girdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füzelerin ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.
İsrail’in Aşdod (Askalan), Herzliya gibi Tel Aviv’in güneyindeki kentleri ile işgal altındaki Doğu Kudüs'te İran füzeleri nedeniyle sirenler çaldı.
İsrail’in Kanal 12 televizyonu, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından önlendiğini ileri sürerek yaralanma bilgisinin bulunmadığını aktardı.
09:14 Azerbaycan, İran'a yeniden insani yardım gönderdi
Azerbaycan, İran'a yeniden gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.
Azerbaycan Devlet Haber Ajansından (AZERTAC) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda, İran'a insani yardım gönderildi.
İnsani yardımın toplam hacmi 82 ton oldu. Yardım kapsamında 76 ton gıda ve erzak, 4 ton ilaç ile 2 ton tıbbi malzeme yer aldı.
İnsani yardım malzemeleri 5 TIR ile sevk edildi.
Nevruz Bayramı dolayısıyla yardım konvoyuna bayramlık hediyelerle çeşitli Nevruz ürünleri de eklendi.
Azerbaycan daha önce de İran'a gıda ve ilaç yardımında bulunmuştu.
08:31 CENTCOM: Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda İran'a ait füze üslerine saldırı düzenlendi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda yer alan İran'a ait füze üslerine hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki kıyılarda, İran'a ait füze üslerine ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran kıyı şeridinde bulunan İran'a ait füze üslerine "çok sayıda derin delici mühimmatla" saldırı düzenlendiği belirtilerek, bu üslerdeki İran menşeli gemi savar seyir füzelerinin, boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı için bir "tehdit" oluşturduğu savunuldu.
0705 WP: İsrail, İran'ın "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır olduğu" görüşünde
ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmada, İsrail'in Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu değerlendirmesi yer aldı.
Washington Post gazetesi (WP), 13 Mart Cuma günü ABD'nin İsrail'deki Büyükelçiliği tarafından dolaşıma sokulan ve ABD Dışişleri Bakanlığına gönderilen diplomatik yazışmayı görüntüledi.
Buna göre diplomatik yazışmada, eski İran lideri Ali Hamaney'in saldırılarda hayatını kaybetmesine ve ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına rağmen Tahran yönetiminin "kırılmadığı" ve "sonuna kadar savaşmaya hazır" olduğu yönündeki İsrail değerlendirmesi yer aldı.
Yazışmada, İsrailli yetkililerin İran'da ayaklanma çıkmasını umduklarını ve böyle bir durumda ABD'nin protestoculara destek vermeye hazır olması gerektiğini ifade ettikleri kaydedildi.
Protestocuların sokaklara dökülmesi halinde "katledileceği" iddia edilen yazışmada bunun nedeninin İran Devrim Muhafızları Ordusunun "üstünlüğü elinde bulundurmasından" kaynaklandığı belirtildi.
Söz konusu diplomatik yazışmanın, 11-12 Mart tarihlerinde ABD'li yetkililer ile İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üst düzey yetkilileri arasında yapılan son görüşmeleri özetlediği öne sürülüyor.
06:01 ABD'li Senatör Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetini eleştirdi
ABD'li Senatör Bernie Sanders, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirterek, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılması gerektiği mesajını verdi.
Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD'nin İran'a saldırılarının maliyetine ilişkin paylaşım yaptı.
Söz konusu saldırıların ABD'ye maliyetinin 22,8 milyar dolar olduğunu belirten Sanders, bu paranın kamu hizmetleri için kullanılabileceği mesajını verdi.
Sanders, söz konusu paranın gıda programlarının fonlanması ve öğrenim kredilerinin hafifletilmesi için kullanılabileceğini belirterek, "Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik." ifadesini kullandı.
04:01 İran ordusu: Laricani'nin intikamı için Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledik
İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail saldırısında ölen Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin intikamı amacıyla İsrail'in başkenti Tel Aviv'e çok başlıklı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Fars Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "Gerçek Vaat-4" operasyonlarının 61. dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Laricani'nin intikamı için çok başlıklı Hürremşeken-4, Kadir, Emad ve Hayberşeken füzeleriyle Tel Aviv'in hedef alındığı belirtildi.
Bu açıklamadan önce, İsrail basını, İran'ın düzenlediği çok başlıklı füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü duyurmuştu.
02:44 İsrail basını: İran'ın füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişi öldü
İsrail basını, İran'ın düzenlediği füze saldırısı nedeniyle Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan'da 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu, füzelerin önlenmesi esnasında ortaya çıkan şarapnel parçaları dahil 20 yere düşüş kaydedildiğini aktardı.
İran'ın kullandığı çok başlıklı füze nedeniyle Tel Aviv'de bir tren istasyonu, Ramat Gan bölgesindeki bir binada ve Ultra-Ortodoks Yahudilerin yaşadığı Bnei Barak bölgesi başta olmak üzere birçok noktada hasar oluştuğu aktarıldı.
Ramat Gan'da 2 kişinin saldırıda öldüğü bildirilirken, İsrailli gönüllülerden oluşan acil yardım örgütü "United Hatzalah" basındaki bu bilgiyi doğruladı ve 2 kişinin de yaralandığını duyurdu.
İsrailli devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'deki istasyonun hasar görmesi üzerine tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin füze ve şarapnel düşme ihbarlarının alındığı bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ifade edildi.