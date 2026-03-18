Arife günü borsa açık mı? 19 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul saat kaçta kapanıyor?

19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle Borsa İstanbul’un (BİST) çalışma saatleri yatırımcıların odağında yer alıyor. Arife gününde işlem yapacak olanlar, piyasaların açık olup olmayacağını ve seansın saat kaçta sona ereceğini araştırıyor. Peki, borsa yarın açık mı? Borsa İstanbul kaçta kapanacak?
1 Yarın (19 Mart 2026) borsa açık mı?
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle 19 Mart 2026 Perşembe günü yarım gün hizmet verecek. İşlemler öğle saatlerine kadar devam edecek, öğleden sonra ise piyasalar kapanacak.
Borsa İstanbul'da hisse senedi alım-satım işlemleri, bayram tatilinin ardından 23 Mart Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlayacak.
2 19 Mart 2026 Perşembe günü borsa saat kaçta kapanacak?
Ramazan Bayramı arifesi olan 19 Mart 2026 Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlemler saat 13.00'te sona erecek. Pay Piyasası'nda işlemler sabah normal saatinde başlasa da, öğleden sonra itibarıyla kapanmış olacak.