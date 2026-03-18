19 Mart 2026 Perşembe günü Ramazan Bayramı arifesi olması nedeniyle bankaların açık olup olmadığı ve mesai saatlerinin nasıl uygulanacağı merak konusu oldu. Bankada işlem yapacak vatandaşlar, şubelerin gün içinde hizmet verip vermeyeceğini ve kaçta kapanacağını araştırıyor. Peki, arife günü bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mart Perşembe bankalar saat kaçta kapanacak? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 Yarın bankalar açık mı?
Arife günü bankaların açık olup olmayacağı milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Dini bayramların arife günlerinde öğleden sonrası resmi tatil sayıldığı için banka şubeleri yarım gün hizmet verecek.
Bankalar, yarın normal mesai saati olan 09:00'da hizmet vermeye başlayacak. Ancak, birçok banka 12:30-13:00 sularında hizmet vermeyi durduracak.
2 Bayramda bankalar açık mı?
Ramazan Bayramı tatili yarın öğleden sonra başlayıp 22 Mart Pazar günü sona erecek. Bu kapsamda 20 Mart Cuma (bayramın 1. günü), 21 Mart Cumartesi (bayramın 2. günü) ve 22 Mart Pazar (bayramın 3. günü) tüm özel ve kamu bankaları kapalı olacak.
3 EFT, havale ve FAST işlemleri arife günü yapılabilecek mi?
Bayram süresince banka şubelerinin kapalı olması, dijital bankacılık işlemlerinin durumunu da gündeme getiriyor.
Buna göre, arife günü saat 13.00’ten sonra yapılan EFT ve havale işlemleri, bankaların yarım gün hizmet vermesi nedeniyle ancak ilk iş günü olan 23 Mart 2026 Pazartesi günü alıcı hesaplara aktarılacak.
FAST sistemi üzerinden yapılacak işlemler ise arife ve bayram günlerinde de gerçekleştirilebilecek.