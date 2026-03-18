SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen saygı uçuşu

Türk milletinin kahramanlık destanının "Bir Milletin Fedakarlığı Bir Bayrağın Hürriyeti" temasıyla yad edildiği törende
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihin en derin izlerini taşıyan Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde büyük bir gurur ve minnetle kutlandı
18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen bu görkemli tören, Türk milletinin vatan sevgisini ve sarsılmaz iradesini bir kez daha dünyaya ilan etti.
Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi "SOLOTÜRK" gösteri uçuşu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirdi. Şehitler Abidesi'ndeki törende, 2. Kolordu Komutanlığına bağlı olarak yeniden kurulan Çanakkale Destanı'nın simgesi 57. Piyade Alayı da yer aldı.
Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally Anne Vincent, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.