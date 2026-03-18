ARA
DOLAR
44,21
0,06%
DOLAR
EURO
51,05
0,07%
EURO
ALTIN
7105,80
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen saygı uçuşu

SOLOTÜRK'ten Şehitler Abidesi'nde nefes kesen saygı uçuşu

Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı

Türk milletinin kahramanlık destanının "Bir Milletin Fedakarlığı Bir Bayrağın Hürriyeti" temasıyla yad edildiği törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi "SOLOTÜRK" gösteri uçuşu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit yaptı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihin en derin izlerini taşıyan Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler Abidesi’nde büyük bir gurur ve minnetle kutlandı

18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle düzenlenen bu görkemli tören, Türk milletinin vatan sevgisini ve sarsılmaz iradesini bir kez daha dünyaya ilan etti.

Törende, Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi "SOLOTÜRK" gösteri uçuşu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait unsurlar da Çanakkale Boğazı'nda resmi geçit gerçekleştirdi. Şehitler Abidesi'ndeki törende, 2. Kolordu Komutanlığına bağlı olarak yeniden kurulan Çanakkale Destanı'nın simgesi 57. Piyade Alayı da yer aldı.

Törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Sally Anne Vincent, milletvekilleri, belediye başkanları, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ile yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL