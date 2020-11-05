Yaklaşık 10 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan züccaciye sektörü, hem iç pazarda hem ihracatta büyüme ivmesine girdi.

Pandemi döneminde alışverişler online’a kayarken bazı mutfak aletlerinin satışlarında yüzde 300’e varan artış yaşandı. Şirketler e-ticarete yatırıma odaklanmaya başladı.

Cam, porselen, seramik, plastik, metal, ahşap sofra ve mutfak eşyaları ile küçük elektrikli ev aletlerini kapsayan züccaciye sektörü, 10 milyar dolar büyüklüğe ulaşan dev bir pazar.

Pandemi döneminde evde geçirilen vaktin artmasıyla züccaciye ürünlerine talep de artış gösterdi.

Karantina döneminde ve restoranların kapanmasıyla evde ve mutfakta geçirilen zamanın arttığını söyleyen Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder, “Mutfak ürünleri satışında yüzde 300’e varan artışlar gözledik. Özellikle ekmek yapma makinesi, tıraş makinesi, baskül, mikser ve pişirme hazırlık ürünlerinde ciddi artışlar gözledik” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.