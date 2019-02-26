Getiri arayışında TL varlıklar önde

Şubat 26, 2019 0 Yorum 57 Okunma
Getiri arayışında TL varlıklar önde

Piyasalar, 2018’de yaşadığı tahribatın yaralarını sarmaya çalışıyor.

İlk iki ayda yatırımcı tercihlerinde döviz ve altın öne çıktı.

Uzmanlar, önümüzdeki süreçte merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak, TL varlıklarda getiri potansiyelinin arttığını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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