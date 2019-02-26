Getiri arayışında TL varlıklar önde
Piyasalar, 2018’de yaşadığı tahribatın yaralarını sarmaya çalışıyor.
İlk iki ayda yatırımcı tercihlerinde döviz ve altın öne çıktı.
Uzmanlar, önümüzdeki süreçte merkez bankalarının politikalarına bağlı olarak, TL varlıklarda getiri potansiyelinin arttığını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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