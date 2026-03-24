ABD Başkanı Donald Trump'ın müzakere açıklaması sonrası 5 günlük sınırlı ateşkes başlarken İran tarafı ise bunun enerji fiyatlarını düşürüp askeri planlar için vakit kazanmak olduğu görüşünü dile getiriyor. Öte yandan İsrail'de sivillerin hedef alındığını belirterek boş bir okulun önüne İran füzesini naklettiren Netanyahu, yıkılan iki binanın önüne poz verdi.
16:12 İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 62 bin 440 konut ve 19 bin 187 ticari birim zarar gördü
İran Kızılayı Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü açıkladı.
Saldırılarda 17 Kızılay merkezi ile 3 acil yardım helikopterinin hedef alındığını belirten Kolivend, 28 Şubat'tan bu yana ülkede 62 bin 440 konut ile 19 bin 187 ticari birimin zarar gördüğünü kaydetti.
Kolivend ayrıca 94 ambulans ve yardım aracının da füzeler tarafından doğrudan hedef alındığını ifade etti.
15:54 İngiltere ile AB üyesi bazı ülkeler, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye yeni askeri sevkiyatlar yaptı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, başta İngiltere olmak üzere Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yeni askeri sevkiyat yaptıkları bildirildi.
Daha önce alınan karar doğrultusunda ay başında İngiltere'den yola çıkan HMS Dragon savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığı kaydedilirken İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, GKRY'deki İngiliz egemen üslerine gönderilecek 500 ilave hava savunma personelinin de gelecek günlerde Ada'ya ulaşması bekleniyor.
AA muhabirinin açık kaynaklardan derlediği bilgiye göre İngiltere, Yunanistan, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Doğu Akdeniz ile GKRY'ye uçak gemisi, savaş uçağı, fırkateyn, helikopter ve insansız hava aracı (İHA) engelleyici sistemleri gönderdi.
GKRY lideri Nikos Hristodulidis, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın misillemelerinin ardından, özellikle Güney Kıbrıs'taki İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye (Ağrotur) 2 Mart'ta İHA çarpması sonrası Avrupalı liderleri tek tek arayarak askeri yardım talebinde bulundu.
Rum lider Hristodulidis'in talep ve çağrılarının ardından İngiltere ve AB üyesi bazı ülkelerin Doğu Akdeniz'e askeri sevkiyatları sürüyor.
İngiltere'nin sevkiyatlarına yenileri eklendi
GKRY'de egemen askeri üsleri bulunan İngiltere, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları henüz başlamadan şubat başında Akrotiri Üssü'ne, burada bulunan Eurofighter Typhoon avcı uçaklarına ilaveten 6 adet F35 savaş uçağı gönderdi.
İngiltere tarafından gönderilen ve İHA'lara karşı kullanılan çok amaçlı Martlet füzeleriyle donatılan 2 AgustaWestland AW159 Wildcat helikopteri, nakliye uçakları ile getirilerek İngiliz egemen üssü Akrotiri'ye konuşlandırıldı.
İngiltere mart ayının başında gönderdiği helikopterlere ek olarak bir Merlin Mk2 tipi helikopteri daha Güney Kıbrıs'taki egemen üssüne göndererek konuşlandırdı.
İngiliz Savunma Bakanı John Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını açıkladı.
Bakan Healey, HMS Dragon gemisinin GKRY'nin savunmasında rol oynayacağını ifade ederek geminin "Kıbrıs savunmasına (GKRY) operasyonel entegrasyonuna" başlayacağını duyurdu.
Rum basınında çıkan haberlere göre, İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 500 ilave hava savunma personelinin de gelecek günlerde Kıbrıs'taki egemen İngiliz üslerinde konuşlandırılması bekleniyor.
Yunan savaş uçakları ve gemileri GKRY'de faaliyet gösteriyor
Yunanistan, GKRY lideri Nikos Hristodulidis'in çağrısı üzerine tarihi müttefiki Rumlara 4 adet F16 savaş uçağı gönderdi.
Rum basınında yer alan haberlerde, Yunan savaş uçakları GKRY'nin Baf kentinde bulunan Andreas Papandreu Hava Üssü'nde konuşlandırılarak eğitim uçuşlarına başladığı belirtildi.
Haberlerde, Yunanistan'ın GKRY'ye gönderdiği Kimon ve Psara adlı iki fırkateynin, Limasol açıklarında devriye faaliyetleri yürüterek Rumların savunmalarına katkı sağladığı ifade edildi.
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, GKRY'nin Limasol limanına demirleyen Yunan savaş gemilerini ziyaret ederek "kutsama töreni" düzenledi.
Başpiskopos Yeorgios, Yunan savaş gemilerinin Güney Kıbrıs'ta kalıcı olması dileklerini de askeri yetkililere iletti.
Rum basını, Yunanistan'dan gönderilen F16 savaş uçakları ile fırkateynlerin faaliyetlerine periyodik olarak geniş şekilde yer veriyor.
Fransız uçak gemisinin GKRY açıklarındaki yeri ortaya çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Doğu Akdeniz'e bir uçak gemisi ile bazı savaş gemilerini göndereceğine dair açıklamasının ardından Charles de Gaulle uçak gemisi ve ona eşlik eden gemiler, GKRY'nin Baf kenti açıklarında konuşlandırıldı.
Daha önce Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında bulunan Charles de Gaulle ile ona eşlik eden görev grubu gemilerinin bulunduğu konumun, önce radar sistemindeki bir İHA'nın takibi ile ardından da bir subayın kullandığı fitness programından dolayı tespit edildiği öne sürüldü.
Rum medyası, Macron'un 9 Mart'ta Charles de Gaulle uçak gemisini GKRY ile aynı gün ziyaret ettiğine dikkati çekti.
Öte yandan, GKRY'de İngilizce yayımlanan CyprusMail gazetesi, Fransız fırkateyni Languedoc'un Güney Kıbrıs açıklarına geldiğini yazdı.
Almanya'dan Rumlara fırkateyn desteği
ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından yaşanan süreçle birlikte Rum lider Hristodulidis'in "askeri yardım" taleplerine cevap veren ülkelerden biri de Almanya oldu.
Alman Deniz Kuvvetlerine bağlı FGS Nordrhein-Westfalen fırkateyni geçen hafta Limasol açıklarına gelerek GKRY'ye konuşlandırılan ve sayıları giderek artan Avrupa ülkelerinin askeri gücüne katıldı.
İtalya ve Hollanda gemileri Güney Kıbrıs'ta
İtalyan donanmasına ait Federico Martinengo fırkateyni 160'tan fazla personeli ile GKRY yakınlarına ulaşırken Hollanda hava savunma fırkateyni HNLMS Evertsen, Rum kara sularında faaliyetlerine başladı.
Rum basını, Hollanda fırkateyninin ana deniz topunun geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen alternatif bir silah sistemiyle bölgede faaliyetlerini icra ettiğini ileri sürdü.
Basında çıkan haberlerde, HNLMS Evertsen'de 180 kadar denizcinin görev yaptığı belirtilerek fırkateynin hava savunma kabiliyetinin üst düzey olduğuna işaret edildi.
- İspanyol gemisi, Fransız uçak gemisinin güvenliği için bölgede
GKRY'den yayın yapan Philenews'in İspanya Savunma Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Cristobal Colon fırkateyni, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle ve bazı Yunan savaş gemilerinin güvenliği için Doğu Akdeniz'e gönderildi.
Haberde, Cristobal Colon'un gemilerin hava savunma ve korumasını sağlamanın yanı sıra "askeri olmayan personelin tahliyesine" yardımcı olmayı da içeren bir misyonu yerine getirebileceği iddia edildi.
15:36 Hindistan lideri Modi: "Dünyanın, Batı Asya'da şimdiye kadarki kayıpları atlatması uzun sürecek"
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD-İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemelerinin dünya ekonomisini sarstığını ve bölgede şimdiye kadarki kayıpların atlatılmasının "uzun süreceğini" belirtti.
Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Başbakan Modi, üst meclis olarak bilinen "Rajya Sabha"da, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve İran'ın misillemelerinin ekonomik etkilerine ilişkin konuştu.
Modi, son 11 yılda stratejik petrol rezervlerinin geliştirildiğini, Hindistan'ın yeterli ham petrol stoku olduğunu ve ülkenin bu durumdan mümkün olduğunca az etkilenmesi için çalıştıklarını ifade etti.
Hürmüz Boğazı'ndan önemli miktarda ham petrol ve petrol gibi yakıtların taşındığına dikkati çeken Modi, "Petrol ve doğal gaz tedarikinin Hindistan'a mümkün olan her yerden ulaşmasını sağlamaya çabalıyoruz." dedi.
Modi, "birçok ülkeden ham petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) taşıyan gemilerin Hindistan'a geldiğini" ve yakıt için "tek kaynağa bağlı" olmamak için adımlar atıldığını kaydederek, ülkenin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve LPG ihtiyacının 41 ülkeden ithal edildiğine dikkati çekti.
Orta Doğu'da süren gerilime ilişkin Modi, "Mevcut kriz tüm dünyanın ekonomilerini sarstı. Dünyanın, Batı Asya'da şimdiye kadarki kayıpları atlatması uzun sürecek." değerlendirmesinde bulundu.
14:52 İran'ın İsfahan kentindeki Doğal Gaz İdaresi binası ABD-İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındı
İran'ın İsfahan kentindeki Doğal Gaz İdaresi binasının ABD-İsrail saldırısında ikinci kez hedef alındığı bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, ABD-İsrail, İsfahan'daki Kave Caddesi'nde yer alan Doğal Gaz İdaresi binasını dünden bu yana ikinci kez vurdu.
Can kaybı ve yaralanma bilgisi verilmezken, saldırılar sırasında İsfahan'ın hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarıldı.
Şarapnel hasarı nedeniyle Kave Caddesi'nde elektrik kesintisi yaşandığı, ancak ekiplerin çalışmasıyla kesintinin kısa sürede giderildiği duyuruldu.
İran medyası, İsfahan'daki Doğal Gaz İdaresi binasının dün akşam da ABD-İsrail'in saldırılarının hedefi olduğunu ve çevredeki evlerde hasar meydana geldiğini bildirmişti.
14:19 İran: Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyi ile ABD'nin bölgedeki bazı üsleri hedef alındı
İran, İsrail'de Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki üslerine füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlendiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 78. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Bu dalgada, Eilat, Dimona ve Tel Aviv'in kuzeyindeki hedefler ile bölgedeki Amerikan terörist ordusunun bölgedeki bazı üsleri, İmad ve Kadir çok başlıklı noktasal atış sistemleri ve imha edici insansız hava araçlarıyla hassas bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.
13:57 Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan etti
Lübnan, İran'ın Beyrut'a atadığı büyükelçiyi "istenmeyen kişi" ilan ederek, 29 Mart'a kadar ülkeden ayrılmasını istedi.
Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'nin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Şeybani'nin akreditasyonlarının iptal edilerek "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Lübnan topraklarını terk etmesi için kendisine 29 Mart'a kadar süre verildiği ifade edildi.
Ayrıca açıklamada, "Tahran yönetiminin Lübnan-İran arasındaki diplomatik normları ve yerleşik uygulamaları ihlal ettiği" gerekçesiyle Lübnan'ın Tahran Büyükelçisi Ahmed Suveydan'ın da istişare için ülkeye çağrıldığı kaydedildi.
13:24 AB Konseyi Başkanı Costa'dan ABD'nin Orta Doğu'daki saldırılarına tepki
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'daki duruma işaret ederek, ABD'nin ilk kez Avrupa’daki müttefiklerine ve NATO’ya bilgi vermeden saldırı başlattığını, saldırıların ekonomi üzerindeki etkilerine aldırmaksızın da bunu sürdürdüğünü söyledi.
Costa, Paris’te SciencesPo Uluslararası İlişkiler Okulu’nda yaptığı konuşmada, küresel sistemin giderek artan bir düzensizlik sürecine girdiğini belirtti.
Mevcut durumun 2 temel eğilimden kaynaklandığını aktaran Costa, birinci eğilimin uluslararası ilişkilerde gücün, hukukun önüne geçtiğini, uluslararası hukukun giderek daha fazla ihlal edildiğini dile getirdi.
Costa, ikinci eğilimin çok kutupluluğun güçlenmesi olduğuna işaret ederek, orta ölçekli güçlerin uluslararası sistemde daha fazla rol üstlenme arayışında olduğunu, yükselen ekonomilerin de kapasite, özgüven ve etki alanlarını sürekli genişlettiğini anlattı.
Bu iki gelişmenin birlikte AB açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Costa, Avrupa’nın kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya devam etmesinin temel bir çıkar olduğunun altını çizdi.
Costa, kurallar ve işbirliğinin zayıflamasının küresel çatışmaları beraberinde getirdiğine vurgu yaparak, Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki çatışmalar, Gazze’deki insani kriz ve Sudan’daki savaşın bu durumun somut örnekleri olduğunu belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına değinen Costa, AB’nin Kiev’e siyasi, mali, diplomatik ve askeri desteğinin süreceğini, bunun adil ve kalıcı barış sağlanana kadar devam edeceğini ifade etti.
Orta Doğu
Costa, Orta Doğu’daki gelişmeler konusunda ise gerilimin düşürülmesi, tarafların azami itidal göstermesi ve uluslararası hukuka tam uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.
İran’ın bölgedeki askeri eylemlerini eleştiren Costa, bu saldırıların ayrım gözetmeyen nitelikte olduğunu söyledi ve olayları kınadı.
Costa, Hürmüz Boğazı’ndaki seyrüsefer güvenliğine de dikkati çekerek, deniz ticaretinin serbestliği ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğini ve bu özgürlüğü tehdit eden girişimlerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Birleşmiş Milletler'in reforme edilmesi
Çok taraflılığın güçlendirilmesinde ortaklıkların önemine işaret eden Costa, Birleşmiş Milletler’in (BM) uluslararası sistemde merkezi rolünü koruduğunu ve reform ihtiyacı bulunsa da yerinin doldurulamayacağını belirtti.
Costa, AB’nin güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, Birliğin ticaret anlaşmaları ve uluslararası işbirlikleri ağını genişletmeyi sürdürdüğünü aktardı.
Avrupa’nın yaklaşımının tarifeler yerine karşılıklı fayda temelinde işbirliğini esas aldığını aktaran Costa, etki alanları kurmak yerine ekonomik ve siyasi işbirliği ağları oluşturmayı tercih ettiklerinin altını çizdi.
Costa, "Tarifeler yerine kazan-kazan sonuçlar sunuyoruz. Etki alanları yerine, ekonomik ve siyasi işbirliği ağları kuruyoruz." dedi.
Avrupa'nın özerkliği
Konuşmasında, "güç" unsuruna da değinen Costa, bunun rekabetçilik ve savunma olmak üzere iki temel ayağı bulunduğunu söyledi.
Costa, AB’nin ekonomik kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, rekabet gücünün artırılması, bürokrasinin azaltılması, enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve yatırımların artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.
Savunma alanında da Avrupa’nın stratejik özerkliğini güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Costa, AB’nin uluslararası sahnede daha etkili olabilmesi için gerekli araçları geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.
Costa, çok kutuplu dünyada, sorunların ancak çok taraflı çözümler ve geniş ortaklıklar yoluyla aşılabileceğini, Avrupa’nın bu sürecin merkezinde yer alması gerektiğini kaydetti.
Dünyanın ABD ile Çin arasında iki bloklu bir yapıya indirgenmemesi gerektiğine dikkati çeken Costa, Avrupa’nın küresel ortaklıklarını genişletmesi ve gerektiğinde daha bağımsız hareket edebilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Costa, Avrupa’nın ekonomik yaklaşımının sadece ticaretle sınırlı olmadığını, güvenlik ve savunma ile teknoloji ve yapay zeka gibi alanları da kapsayan daha geniş işbirliği perspektifine dayandığını söyledi.
ABD ile ilişkiler
Costa, bir soru üzerine, Washington’un Avrupa’nın "dostu ve müttefiki" olduğunu ancak değişen jeopolitik önceliklerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"ABD'nin AB üyesi bir devletin toprak bütünlüğünü parçalama kararı aldığını da görmezden gelemeyiz. ABD'nin Orta Doğu’da, yani bizim komşuluk bölgemizde, Avrupa’daki müttefiklerine ya da NATO’ya önceden hiçbir bilgi vermeden bir savaş başlatmasının ilk kez gerçekleştiğini de görmezden gelemeyiz. Ayrıca bu eylemi küresel ekonomi, Avrupa ekonomisi ve güvenliğimiz üzerindeki yan etkilerini dikkate almaksızın sürdürüyor."
Costa, AB üyesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İngiliz üslerinin hedef alınmasına da atıfta bulunarak, "Bedelini biz ödüyoruz. Bu savaştan kaynaklanan çok güçlü bir ekonomik şok yaşıyoruz." ifadesini kullandı.
12:06 İsrail ordusu: İran'da 3 binden fazla hedefe saldırı düzenledik
İsrail ordusu, ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'da 28 Şubat'tan bu yana 3 binden fazla hedefi vurduğunu iddia etti.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tahran yönetimine ait hedeflere saldırıların sürdüğü ifade edildi.
Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının ABD ile 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda İran'da 3 binin üzerinde hedefe saldırı gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Öte yandan dün İran'ın batı ve orta kesimleri ile başkent Tahran'a "geniş çaplı hava saldırıları" yapıldığı bildirilen açıklamada, 50'den fazla hedefin vurulduğu ileri sürüldü.
Dün vurulan hedefler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait iki istihbarat komuta karargahı ve İstihbarat Bakanlığına ait bir komuta merkezinin yanı sıra silah, balistik füze depoları ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu iddia edildi.
11:57 "Mısır istihbaratının İran Devrim Muhafızlarıyla temas kurduğu ve taraflara ateşkes önerdiği" iddiası
Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile bir iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği öne sürüldü.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini açıklamak istemeyen yetkililere dayandırdığı haberinde, Mısır istihbarat yetkililerinin, İran Devrim Muhafızları ile iletişim kanalı kurmayı başardığı ve taraflara ateşkes için güven ortamı oluşturmak amacıyla çatışmaların 5 gün süreyle durdurulmasını önerdiği iddialarına yer verildi.
Yetkililer, Katar, Umman, Fransa ve İngiltere'nin Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin görüşmeleri arka kanallar üzerinden sürdürdüğünü savundu. Görüşmelerde Pakistan'ın, ABD ile İran'ın üst düzey liderleri arasında bir toplantıya ev sahipliği yapmasının önerildiğini belirten yetkililer, ABD'nin bu fikre kısa sürede sıcak baktığını öne sürdü.
Yetkililer, son günlerde yoğunlaşan diplomatik temasların, Türkiye ya da Pakistan'da ABD'li ve İranlı yetkililer arasında yüz yüze bir görüşme yapılmasına yönelik temasların başlamasına öncülük ettiğini ancak söz konusu görüşmelerin, henüz tamamlanmadığını savundu. Üst düzey bir ABD yetkilisi ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la görüşme olasılığına olumlu yaklaştığını aktardı.
Trump'ın açıklamaları
Dün, Trump, İran ile "çok iyi" ve "verimli" görüşmeler yapıldığını belirterek, İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırılara 5 gün ara verileceğini duyurmuştu. Trump, "ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin bir şekilde çözümü konusunda son 2 günde çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Bu derinlemesine, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonuna ve havasına dayanarak, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı olarak, Savaş Bakanlığına İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdim." ifadelerini kullanmıştı. İranlı yetkililerle görüşüldüğünü söyleyen Trump, söz konusu kişilerin kimliğini açıklamamıştı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump'ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetmişti.
11:37 WSJ: Körfez ülkeleri İran'a saldırılara dahil olmanın eşiğinde
Körfez ülkelerinin İran'a yönelik olası bir saldırıya her geçen gün daha fazla yaklaştığı ve ABD'ye verdiği desteği kademeli olarak artırdığı iddia edildi.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Basra Körfezi'ndeki ABD müttefiki ülkeler İran'a yönelik saldırılara dahil olmaya her gün daha da yaklaşıyor.
Buna göre haberde, Körfez ülkelerinin ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarını desteklediği ancak henüz doğrudan askeri angajman noktasına gelmedikleri ifade edildi.
Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın, ABD güçlerinin Kral Fahd Hava Üssü’nü kullanmasına izin verdiğini belirtti. Ancak bu karar, saldırılar başlamadan önce tesislerinin veya hava sahasının İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklayan Riyad yönetiminin açıklamalarıyla çelişiyor.
Konuya yakın isimler, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın saldırılara katılma kararına oldukça yakın olduğunu hatta krallığın savaşa dahil olmasının "an meselesi" olduğunu aktardı.
Öte yandan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ordusunu çatışmaya gönderip göndermemeyi tartıştığı bildirildi.
Haberde, Dubai'de bulunan İran Hastanesi ile İran Kulübü'nün faaliyetlerinin durdurulduğu, iletişim kanallarının tamamen kapatıldığı iddia edildi. Bu adımların, İran ile bağlantılı bazı yapıların faaliyetlerine yönelik güvenlik kaygılarıyla atıldığı öne sürüldü.
Arap yetkililer, özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptıkları düzenli görüşmelerde İran'ın askeri kapasitesinin zayıflatılması yönünde baskı kurduklarını iddia etti.
ABD ordusu ise Körfez ülkelerinin saldırılara yardım edip etmediği konusunda yorum yapmaktan kaçınarak açıklamaların ilgili ülkeler tarafından yapılacağını belirtti.
11:15 Bahreyn'de İran'dan düzenlenen İHA saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonrası bir şirkete ait tesiste yangın çıktığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sivil savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiği ve yangını kontrol altına alarak söndürdüğü bildirildi.
İHA saldırısının hangi şehirde gerçekleştiği ve olayın diğer ayrıntıları ise paylaşılmadı.
10:45 Pentagon yetkililerinin İran'ın Hark Adası'na saldırıda hava indirme birliği kullanmayı değerlendirdiği iddiası
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, İran'a saldırılarda yaklaşık 3 bin kişilik hava indirme birliğini konuşlandırmayı değerlendirdiği, bu birliğin Hark Adası'na saldırıda da kullanılabileceği ileri sürüldü.
The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan savunma yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD'li üst düzey askeri yetkililerin, İran'a saldırılar kapsamında bir muharebe birliğinin konuşlandırılması olasılığını değerlendirdiği iddia edildi.
Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, ordunun "eylemlerini ihtiyatlı planlama" olarak nitelendirirken, Pentagon veya ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin herhangi bir talimat gelmediğini belirtti.
Yaklaşık 3 bin askerden oluşan muharebe birliğinin 82. Hava İndirme Tümenine bağlı olduğu aktarılan haberde, bu birliğin İran'ın Hark Adası'nı "ele geçirmek" için kullanılabileceği öne sürüldü.
Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ada'nın "ele geçirilmesine" yönelik saldırıya onay vermesi durumunda bir başka olasılığın da değerlendirildiği ifade edilerek bunun, bölgeye gelmekte olan 31. Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliğinden yaklaşık 2 bin 500 askerin düzenleyeceği saldırı olduğu savunuldu.
10:12 ABD yönetiminin İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı "potansiyel lider" olarak gördüğü iddia edildi
ABD yönetiminin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.
Politico'nun, ismi verilmeyen Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'da olası yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde Kalibaf'ın kilit rol oynayabileceği üzerinde duruyor.
Washington'ın Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu ismin "sıcak bir seçenek" olduğunu ancak acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi.
Yetkililer, Trump'ın Hark Adası'na saldırmak istemediğini, "yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğunu" öne sürdü.
Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.
ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.
Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.
09.18 ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kanadalı mevkidaşı Anand ile İran meselesini görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda, İran ve uluslararası güvenlik meselelerini ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Anand, telefonda uluslararası güvenlik konusunu görüştü.
Bakanlar, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak ve Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla attığı adımları" ele aldı.
Rubio, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Çete Bastırma Gücü"ne (GSF) destek vermek dahil Haiti'deki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ABD'nin çabalarına değindi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle GSF adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını 1 Ekim 2025'te onaylamıştı.
07:44 İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv'de 6 kişi yaralandı
İran'ın gece yarısından bu yana düzenlediği ve İsrail'in orta kesimini hedef alan 6'ncı misillemede, 6 kişi hafif şekilde yaralandı.
İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.
Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.
Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'de 4 bölgeye füze parçaları ve şarapnellerin isabet ettiğini aktardı.
Tel Aviv'deki 4 katlı bir binadan dumanların yükseldiği ve bazı araçların da yandığını belirtildi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
06:58 İsrail basınına göre, Arap ülkeleri İran'la müzakere konusunda Trump'a baskı yapıyor
İsrail basını, Arap ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'a İran'la müzakere konusunda baskı yaptığını iddia etti.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Tahran ile ABD arasında müzakere sürecinin hız kazanma sebebinin Arap ülkelerinin daha fazla ekonomik zarar yaşanmaması için Trump'a baskı yapması olduğu ifade edildi.
İsrail'in, ABD ile İran arasında müzakerelerin başladığını bildiği ancak bunun ne kadar faydalı olacağını düşündüğü kaydedildi.
Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereler başarılı olsun ya da olmasın Trump'ın talebini reddedemeyeceğine işaret edildi.
Trump 22 Mart'ta yaptığı açıklamada İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.
İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti.
Trump, 48 saatin dolmasına az bir zaman kala (23 Mart) yaptığı açıklamada ise İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.
İran'dan "çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla" görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek. Savaş Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim." ifadesini kullanmıştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile müzakere yapıldığı yönündeki açıklamaları yalanlamış, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alışverişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtmişti.
05:19 İran medyası: ABD-İsrail’in saldırılarında İsfahan ve Hürremşehr kentlerindeki enerji altyapıları hedef alındı
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarında, dün İsfahan ve Hürremşehr kentlerinde 2 enerji altyapısının hedef alındığı bildirildi.
Fars Haber Ajansı, İsfahan ve Hürremşehr'e düzenlenen saldırılara ilişkin detayları paylaştı.
İsfahan'ın Kave Caddesi'ndeki Doğal Gaz İdaresi binası ile gaz basınç düşürme istasyonunun vurulduğu saldırıda, tesislerin bazı bölümleri ile çevredeki evlerde hasar meydana geldiği belirtildi.
Aynı zamanda ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alan Hürremşehr kentindeki elektrik santraline ait doğal gaz boru hattının da hedef alındığı ifade edildi.
Hürremşehr Özel Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bir füzenin doğal gaz hattı istasyonunun dışındaki alana isabet ettiği ve olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
İsfahan'da enerji kesintisine dair bilgi verilmezken Hürremşehr’de yapılan çalışmalarla enerji temininin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından dün yapılan açıklamada, İran'ın elektrik santrallerine saldırı olması durumunda İsrail ile ABD üslerine elektrik sağlayan bölgedeki ülkelerin elektrik santrallerinin hedef alınacağı duyurulmuştu.
03:10 CENTCOM: İran'da 9 binden fazla hedef vuruldu
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik saldırıların başlamasından bu yana ülkede 9 binden fazla hedefin vurulduğunu bildirdi.
CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran'a yönelik askeri saldırılara ilişkin açıklama yapıldı.
İran'da 9 binden fazla hedefin vurulduğu belirtilen açıklamada, aralarında savaş gemilerinin de bulunduğu 140'tan fazla geminin hasara uğratıldığı ya da imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, ABD'nin askeri saldırılarında bombardıman uçakları, savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze savunma sistemleri dahil çeşitli hava, deniz ve kara sistemlerini kullandığı aktarıldı.