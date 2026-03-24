Bankaların mevduat faizlerinde son tablo: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türk lirası mevduat faizlerinde yaşanan hareketlilik sonrası, birikimlerini vadeli hesapta değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel oranlarına kilitlendi. Mart ayı ile birlikte birçok banka faiz oranlarını güncellerken, yatırımcılar "bankaların aylık faiz oranlarında son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, mevduat faizlerinde son tablo nasıl? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? İşte 24 Mart 2026 verileriyle banka banka güncel faiz oranları ve getiri tablosu...
3 Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 30,75
Net Kazanç: 21 bin 546 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 21 bin 546 TL
4 Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 25 bin 315 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL
14 Denizbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,75
Net Kazanç: 29 bin 473 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 473 TL