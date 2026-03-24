Bankaların mevduat faizlerinde son tablo: 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Birikimlerini Türk Lirası mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler için bankaların sunduğu güncel faiz oranları netleşti. Mart ayı itibarıyla mevduat faizlerinde banka banka değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Hangi banka ne kadar faiz veriyor?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, mevduat faiz oranlarında son durum ne? 1 milyon TL’nin 32 günlük net getirisi ne kadar oldu? İşte 24 Mart 2026 itibarıyla bankaların faiz oranlarında son durum…

Türk lirası mevduat faizlerinde yaşanan hareketlilik sonrası, birikimlerini vadeli hesapta değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel oranlarına kilitlendi. Mart ayı ile birlikte birçok banka faiz oranlarını güncellerken, yatırımcılar "bankaların aylık faiz oranlarında son durum ne?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, mevduat faizlerinde son tablo nasıl? 1 milyon TL'nin 32 günlük net getirisi ne kadar? İşte 24 Mart 2026 verileriyle banka banka güncel faiz oranları ve getiri tablosu...

1 Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,50

Net Kazanç: 29 bin 293 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 293 TL

2 İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 27 bin 123 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 123 TL

3 Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 30,75

Net Kazanç: 21 bin 546 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 21 bin 546 TL

4 Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 25 bin 315 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 25 bin 315 TL

5 QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,75

Net Kazanç: 26 bin 282 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 282 TL

6 Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 24

Net Kazanç: 16 bin 816 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 16 bin 816 TL

7 HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 30 bin 936 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 936 TL

8 TEB

Faiz Oranı: Yüzde 35,50

Net Kazanç: 27 bin 281 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 281 TL

9 Getirfinans

Faiz Oranı: Yüzde 42

Net Kazanç: 28 bin 363 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 363 TL

10 Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 26 bin 761 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL

11 Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 30 bin 684 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 30 bin 684 TL

12 Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 28 bin 931 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL

13 Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 28 bin 434 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 434 TL

14 Denizbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,75

Net Kazanç: 29 bin 473 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 473 TL

15 ING

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 24 bin 939 TL

Vade Sonu Tutar: 1 milyon 24 bin 939 TL
