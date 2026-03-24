Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mart 2026 ödeme tarihleri açıklandı mı?

Mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili süreç çiftçilerin gündeminde yer alırken, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıklayacağı tarihler yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde üreticiler, desteklerin hesaplara yatırılacağı günü araştırıyor. Peki, mazot ve gübre desteği yattı mı, ödemeler ne zaman hesaplara yatacak?
1 Mazot ve gübre desteği yattı mı?
Mart ayında yapılması planlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri, çiftçiler tarafından yakından takip ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu takvim doğrultusunda, ödemelerin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.
2 Mazot gübre desteğinin yatıp yatmadığı nereden öğrenilir?
Mazot ve gübre desteği ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği e-Devlet tarımsal destek sorgulama ekranı, Ziraat Bankası mobil uygulaması, Ziraat Bankası ATM’leri ve banka şubeleri üzerinden kontrol edilebiliyor.
3 Mazot gübre desteği sorgulama ekranı
Mazot ve gübre desteği sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Bunun için,
- e-Devlet sistemine giriş yapın
- Arama bölümüne "Tarımsal destek ödemeleri sorgulama" yazın
- ÇKS kaydınıza ait destek ödemelerini görüntüleyin.
4 T.C. kimlik numarası ile mazot gübre desteği sorgulama
Destek ödemeleri çoğunlukla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bu nedenle çiftçiler, ödeme günlerini takip ederek hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebiliyor.
5 Mazot gübre desteği ne kadar?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni düzenleme kapsamında 2026 üretim yılı için destek katsayısının 2025’e göre yüzde 27 artırılarak dekara 310 liraya yükseltildiği belirtildi.
Temel destek çerçevesinde ise tüm ürünlerde mazot giderinin yüzde 50’si, gübre maliyetinin ise yüzde 25’i karşılanacak.