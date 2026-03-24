Koç Holding yarın temettü dağıtacak

Koç Holding (KCHOL), 2026 yılı temettü ödemesi için hazırlıklarını tamamladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamalara göre, yatırımcıların beklediği nakit temettü ödemesi yarın gerçekleştirilecek.

Buna göre Koç Holding, 25 Mart 2026 tarihinde hisse başına net 5,80 TL temettü dağıtacak. Ödemeler T+2 valörle hesaplara geçecek olup, yatırımcılar temettü tutarlarını 27 Mart Cuma günü itibarıyla kullanabilecek.

Şirketin güçlü finansal performansı da temettü kararını destekledi. Koç Holding, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde 7,02 milyar TL net kâr açıklayarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir sonuç elde etti. Aynı dönemde şirketin net satış gelirleri 717,54 milyar TL, FAVÖK’ü ise 52,50 milyar TL olarak gerçekleşti. Koç Holding, 2025 yılının tamamında ise 22 milyar TL net kâr elde ederken, bu rakam yıllık bazda yüzde 1187’lik güçlü bir artışa işaret etti.