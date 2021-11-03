Yeşil Mutabakat’a ayak uydurmak üzere hummalı halde çalışan dev gruplar, üretimde döngüsel ekonomiyi esas alan adımları hızlandırdı.

Karbon nötr hale gelmek üzere gelecek hedeflerini açıklayan holdingler, atıkları sıfırlamaya odaklandı.

Avrupa Birliği’nin (AB) karbon emisyonunu sıfırlamak üzere başlattığı Yeşil Mutabakat programının şirketlere getireceği yaptırımların da etkisiyle sürdürülebilir üretim modeline yönelik adımlar hızlandı.

Yeşil Mutabakat öncesi dev kuruluşlar üretimde karbon emisyonunu sıfırlamaya odaklandı.

Çöpleri elektriğe, atık yemekleri organik gübreye, pet şişeleri kumaşa, fabrikaları güneş enerjisiyle çalışan çevreci modele taşıyan holdingler, etkin atık yönetimiyle rekabetçiliği yükselmeyi hedefliyor.

Üç yıllık bir geçiş dönemi bulunan ve 2026’da fiili olarak vergi uygulaması başlayacak olan Yeşil Mutabakat öncesi harekete geçen holdingler, sürdürülebilirlik raporlarıyla geleceğe yönelik taahhütlerini de bir bir açıklıyorlar.

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