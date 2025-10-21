Dünyanın en iyi 52 turizm köyü açıklandı: Listede 4 Türk köyü var

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, dünyanın en iyi turistik köylerini seçti. 52 köyün yer aldığı listede Türkiye'den de 4 köy yer alıyor. Dünyanın en iyi turistik köyleri seçkisinde, öncelikle turistlerin ilgisini çeken, kültürlerini korumuş ve sürdürülebilir turizm anlayışına sahip köyler dikkate alınıyor.
1 LİSTEDE 29 ÜLKE VAR
Afrika, Amerika, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'dan gelen 270'ten fazla başvuru arasından seçilen köyler, kültürel mirasın korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve turizmin yerel kalkınmaya katkısı gibi kriterlerde değerlendirildi. 2025 yılı seçkisinde 29 ülkeden 52 köy ödüle layık görüldü.
2 KARARLA İLGİLİ
BM Turizm Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili şunları söylüyor:
“Turizm, kırsal alanlarda ortak refahı, kapsayıcı büyümeyi ve bölgesel uyumu ilerletmek için güçlü bir araç olabilir. En İyi Turizm Köyleri 2025 listemiz, kültürel mirasını koruyan, doğal kaynaklarını muhafaza eden ve turizm yoluyla ekonomik fırsatlar yaratan toplulukları öne çıkarıyor. Bu köyler, turizmi benimseyerek sosyal katılımı teşvik edebileceklerini ve kimsenin geride kalmadığı bir gelecek inşa edebileceklerini gösteriyor.”
3 9 KRİTERE BAKILIYOR
Aday köyler, bağımsız bir Danışma Kurulu tarafından dokuz alanda değerlendiriliyor:
- Kültürel ve Doğal Kaynaklar
- Kültürel Kaynakların Tanıtımı ve Korunması
- Ekonomik Sürdürülebilirlik
- Sosyal Sürdürülebilirlik
- Çevresel Sürdürülebilirlik
- Turizm Gelişimi ve Değer Zinciri Entegrasyonu
- Yönetişim ve Turizmin Önceliklendirilmesi
- Altyapı ve Bağlantılılık
- Sağlık, Güvenlik ve Emniyet
Listede Türkiye'den de 4 köy yer alıyor.
4 Muğla-Akyaka
Listede Muğla’nın ’Sakin Kent’ unvanlı Akyaka Mahallesi de yer alıyor.
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Akyaka’nın doğasını, mimarisini, kültürünü ve yaşam biçimini koruyarak kalkınmayı başarabilen, doğa ile insanın uyum içinde yaşadığı nadir yerleşimlerden olduğunu belirterek "Bu ödül, Muğla’nın yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını; aynı zamanda kültür, doğa, ekoloji ve yerel değerler açısından da dünya çapında bir marka olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.
5 Antalya- Kale Üçağız
Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kale Üçağız köyü de listeye girdi.
Demre Belediyesinden yapılan açıklamada, UNWTO değerlendirme sürecinde, 60'tan fazla üye devletin adaylarının titizlikle incelendiği belirtilerek, Kale Üçağız köyünün, kültürel ve doğal varlıkların korunması, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ile yerel toplulukların ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan turizm uygulamalarıyla öne çıktığı kaydedildi.
6 Mardin-Anıtlı
Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Anıtlı Köyü de Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “En İyi Turizm Köyü” listesine seçildi.
7 İzmir-Barbaros
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen bu unvan, köyün uluslararası tanınırlığını artırırken, sürdürülebilir ve yerel değerlere dayalı turizm anlayışının da örnek gösterilmesi açısından önem taşırken Barbaros köyü, Türkiye’den bu ödülü alan sayılı köylerden biri oldu.
8 Bu köyler Anadolu'nun zenginliğini tanıtıyor
Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, şunları kaydetti:
"Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."
Fotoğraf: Mardin Anıtlı