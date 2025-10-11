20 aracı kurumdan 57 hisse önerisi

20 kurumun listesinde toplam 57 hisse yer alırken en çok Turkcell, THY, Akbank, BİM, Migros öneriliyor.

ABD hükümetinin kapanışı ve Hamas-İsrail arasındaki olası yeni gelişmeler yurt dışı piyasalardaki en önemli iki gündem maddesi olurken lokal cephenin gündeminde ise ‘enflasyon’ var. Beklentilerin üzerinde yüzde 3,23 olarak açıklanan eylül ayı enflasyonu sonrasında bozulan hava yatırımcıları da mutsuz ediyor. Mart ayında siyasi şok ile başlayan negatif ayrışmanın reel olarak değer kaybeden TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon ve TCMB’nin faiz indirimlerinde ‘adım küçülteceği’ endişesiyle devam ettiği görülüyor.

Zirve kapanışını 26 Ağustos’ta 11.530 ile yenileyen, 22 Eylül’de de 11.468 ile zirvesine yeniden yaklaşan BİST-100, enflasyon verisinin açıklandığı 3 Ekim’den bu yana 11.000’nin altında seyrediyor. Kısa vadede 11.250-11.300 direnç bölgesi aşılmadan anlamlı bir iştah artışı görülemeyeceği, satış baskısı sürerse 10.600 bölgesinin geçildiği senaryoda kırılımın daha sert olabileceği uyarısı yapılıyor.

