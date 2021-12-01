Ticari ceviz üretimi 60-65 bin ton civarında olan Türkiye’de bu rakam talebe göre düşük kalıyor. Bu nedenle ABD, Şili ve Çin’den ceviz ithal eden Türkiye, ihracatını da büyütemiyor.

Ceviz üreticisi, yerli ceviz üretimine destek amaçlı gümrük vergilerinin üç yıl öncesindeki oranlara revize edilmesini bekliyor. Ceviz tüketiminde dünya sıralamasında ilk üçte yer alan Türkiye, Orta Asya ile birlikte cevizin anayurdu olarak biliniyor.

Ancak Türkiye olarak bugün, tükettiğimiz cevizin sadece üçte birini üretebiliyoruz. Ceviz Üreticileri Derneği verilerine göre, Türkiye’de yılda ortalama 150-160 bin ton ceviz tüketiliyor.

Buna karşılık ticari ceviz üretimi ise 60-65 bin ton civarında. Bu nedenle ceviz ithal ediyoruz. Öyle ki Türkiye’ye en çok ABD (Kaliforniya), Şili ve Çin’den ithal ceviz geliyor.

Cevizde tazelik unsurunun son derece önemli olduğunun altını çizen Ceviz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer R. Ergüder, “Biz yerli üretici olarak cevizi tarladan sofraya en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Ama Şili, ABD ve Çin’den gelmesi aylar sürüyor ve nakliye esnasında ürünlere birtakım koruyucular uyguluyorlar. Nakliye sırasında ortaya çıkabilecek küflenme (aflatoksin) sorunu yüzünden daha fazla kurutuluyor ve bu nedenle de lezzeti azalıyor” diyor.

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