Pepsico Türkiye’de görev değişimi
PepsiCo Türkiye, yurtdışına yönetici ihraç ederken, kadının iş hayatındaki yerini güçlendirmek adına yaptığı yatırımların meyvesini de toplamaya devam ediyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Bu kapsamda PepsiCo bünyesinde önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Şirkette 3,5 yıldır görev yapan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Levent Yüksel, Avrupa Transformasyon Kıdemli Başkan Yardımcısı görevine atandı.
Yerine ise PepsiCo’nun kadın yöneticilerinden, Doğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Yiyecek Kategorisi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Ece Aksel, PepsiCo Türkiye Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Aksel’in PepsiCo Türkiye ekibinin başına getirilmesiyle birlikte, 12 kişiden oluşan PepsiCo Türkiye İcra Kurulu’nda kadın üye sayısı yediye ulaştı. Böylece PepsiCo Türkiye İcra Kurulu’ndaki kadın üye oranı yüzde 58’i aştı.
Levent Yüksel, PepsiCo Avrupa Sektörü İcra Komitesi’ndeki yeni görevinde dönüşüm ajandasına liderlik edecek, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek organizasyonel yetkinlikler, teknolojik dönüşüm ve verimlilik gibi konulara odaklanacak.
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