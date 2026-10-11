Franchising 100 araştırması

Ayşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.tr

Burcu Tuvay btuvay@ekonomist.com.tr

Türkiye’de franchise ekonomisi 2027’ye yeni bir ölçek hedefiyle giriyor. Ulusal Franchise Derneği’nin (UFRAD) verilerine göre, bugün yaklaşık 4 bin zincir marka, 70 bine yakın şube ve 350 binin üzerinde doğrudan istihdam yaratan sektör, 70 milyar dolar seviyesinde ticaret hacmine ulaşıyor. Türkiye’den yaklaşık 500 marka ise farklı ülkelerde faaliyet gösteriyor.

UFRAD, mevcut büyüme temposu ve yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde 2027’de franchise ekosisteminin 80 milyar dolar bandında ticaret hacmine ulaşacağını öngörüyor. Aynı dönemde zincir marka sayısının 5 bine, toplam şube sayısının 75 binin üzerine çıkması, doğrudan istihdamın ise 400 bin ve üzerine yükselmesi bekleniyor. Ancak yeni dönemde büyüme yalnızca sayıların artmasıyla sınırlı kalmayacak. Düşük yatırım maliyetli ve hızlı ölçeklenebilen modeller, mikro franchise, kiosk ve kompakt mağazalar ile teknoloji destekli hibrit konseptler yatırımcıların radarında olacak. Yapay zeka, veri analitiği, dijital sipariş ve merkezi operasyon yönetimi franchise sistemlerinin büyüme altyapısını yeniden şekillendirecek. Beş yıllık perspektifte ise asıl sıçramanın Türk markalarının yurt dışına yayılımında yaşanması hedefleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.