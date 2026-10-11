Güven ve öngörü üzerine

Fon krizinden etkilenen yatırımcı sayısının 500 bin civarında olduğu, 24 milyar dolarlık bir maliyetin olduğu değerlendirmeleri de yapılıyor. Ancak ben biraz daha farklı düşünüyorum. Darbe alan güven nedeniyle fon krizinden etkilenen kesim maalesef 85 milyon; yani tüm Türkiye. Maliyet ise söylenen bu rakamlardan çok daha büyük. Sadece borsada şirketlerin piyasa değerinin kaybı yaklaşık 70 milyar doları buldu.

Peki ne yapmak lazım? Haber Müdürü arkadaşım Aram Ekin Duran, bu soruyu Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’na sordu. Hoca’nın verdiği yanıt net:

“Krizin ekonomi üzerindeki etkisi, piyasalara olan güvenin tesis edilmesine bağlı.”

Peki güven yeniden nasıl tesis edilecek? Onun da yanıtını veriyor Erhan Hoca:

“Sermaye piyasalarında ciddi bir dönüşüm şart.”

Erhan Hoca’nın söylediği bir söz de yatırımcının kulağına küpe olmalı. Aynen aktarıyorum:

“Ortalamanın çok üzerinde bir getiri varsa ve devam ediyorsa, o yatırım aracına dikkatle bakmakta fayda var. Neden diye sormalı yatırımcı, neden bana bu getiriyi sağlıyorlar?”

Evet, bu sorunun cevabını bilmiyorsanız, o riski de almışsınız anlamına geliyor. Maalesef ki piyasa yapıcı da buna tedbir almakta çok geç kalmış görünüyor.

İkinci konu ise öngörü üzerine.

Piyasada hem güven olmalı hem de öngörülebilir politikalar olmalı. Dünyada yatırım kararlarının çerçevesini belirleyen öncelikler yeniden şekillenirken, Bacacı Yatırım Holding’in düzenlediği ‘Yatırımın Yeni Odağı: Geleceğe Değer Üretmek Zirvesi’nde yatırım dünyasının yeni rotası ele alındı. Burada TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın sunumunu dikkatle dinleme fırsatı bulduk. Yenilenen OVP’nin ardından Karahan’ın daha öngörülebilir hedefler üzerine yaptığı sunum, etkinliği izleyen iş dünyası açısından verimli geçti diye düşünüyorum. Zirvenin paylaşımlarını da sayfalarımızda bulabilirsiniz.

Burada şunu söylemek istiyorum. Sadece para politikalarıyla öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak maalesef mümkün değil. Güven ortamı tekrar tesis edilmeden, hukuk, eğitim başta olmak üzere kritik konularda reform yapmadan patinaj yapmaya devam eden bir ülke olmaya devam etme ihtimalimiz hayli yüksek.

Son bir not: Okullarda yaşanan olaylar, hepimizin yüreğini burkuyor. Çocuklarımızı güvenle okula göndermek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullardaki güvenlik tedbirlerini artırması kaçınılmaz oldu. Teknolojinin bu kadar ilerlediği günümüzde X-ray cihazları çok da lüks olmasa gerek.

Sağlıkla kalın…