Polisan Holding’e CFO oldu
1964 yılında kurulan Polisan Holding, boya, kimya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteriyor.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
2013’de Yunanistan’da aldığı bir kimya tesisiyle yurtdışı operasyonlarını güçlendiren holdingte önemli bir atama oldu. Polisan Holding’te CFO’luk görevine Ahmet Çağaşan Yılmaz atandı.
Yılmaz, çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding’te başladı. 2011-2014 yılları arasında Beko LLC’nin finansman ve mali işler genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.
1 Temmuz 2014 tarihinde Tat Gıda Sanayi’ye geçen Yılmaz, 2019 yılı başına kadar mali işler ve finans genel müdür yardımcılığı ile kurumsal yönetim komite üyeliği görevlerini üstlendi.
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