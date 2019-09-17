Polisan Holding’e CFO oldu

Eylül 17, 2019 0 Yorum 47 Okunma
Polisan Holding’e CFO oldu

1964 yılında kurulan Polisan Holding, boya, kimya, liman işletmeciliği ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteriyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr

2013’de Yunanistan’da aldığı bir kimya tesisiyle yurtdışı operasyonlarını güçlendiren holdingte önemli bir atama oldu. Polisan Holding’te CFO’luk görevine Ahmet Çağaşan Yılmaz atandı.

Yılmaz, çalışma hayatına 2001 yılında Koç Holding’te başladı. 2011-2014 yılları arasında Beko LLC’nin finansman ve mali işler genel müdür yardımcılığı görevini yürüttü.

1 Temmuz 2014 tarihinde Tat Gıda Sanayi’ye geçen Yılmaz, 2019 yılı başına kadar mali işler ve finans genel müdür yardımcılığı ile kurumsal yönetim komite üyeliği görevlerini üstlendi.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap