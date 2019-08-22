Türk Telekom’a yeni CEO
Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un üst yönetiminde kritik bir değişim oldu.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Türk Telekom’da satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulunan Ümit Önal, Türk Telekom CEO’su olarak atandı.
Önal, görevi yaklaşık üç yıldır CEO koltuğunda oturan Dr. Paul Doany’den devralacak. Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubu’na katılarak 2015 yılına kadar üst düzey yöneticilik yaptı.
2015’te Digitürk’ün yönetim kurulu üyesi ve genel müdürlük görevlerini üstlenen Önal, Digitürk’ün BeIN gruba satış sürecini yönetti. Önal, 2016 yılı sonunda Türk Telekom ailesine katıldı.
2019 haziran ayı sonu itibariyle Türk Telekom’un toplam abone sayısı 47 milyon, mobil abone sayısı ise 22,4 milyon.
Hisse yapısı geçen yıl değişen Türk Telekom’un ortaklarının bankalara borçları karşılığında şirket hisselerinin yüzde 55’i bankaların oluşturduğu konsorsiyuma geçmişti.
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