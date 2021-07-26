BES sisteminde otomatik katılım ile birlikte 13 milyon kişi kayıtlı. Toplam fon büyüklüğü ise 182 milyar TL. 1 Temmuz 2021 itibariyle BES’in 18 yaş altına da açıldığını hatırlatan Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür, “Türkiye’de 18 yaşın altında 23 milyon gencimiz ve çocuğumuz olduğu düşünüldüğünde burada önemli bir tasarruf fırsatı doğduğunu görebiliriz” diyor.

Bu yıl 10’uncu su kutlanan Sigortacılık Haftası’nda sektörün tüm paydaşlarının bir araya geldiği online etkinlikler düzenlendi ve sektördeki yeni gelişmeler konuşuldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu SEDDK’nın da 1’inci yılının kutlandığı etkinliklerde sektörü büyütecek olan yenilikler paylaşıldı. Bu yeniliklerden en çok dikkat çeken, 1 Temmuz 2021 itibariyle BES’in 18 yaş altına açılması haberiydi.

Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği Başkanı Selcen Gür konuya ilişkin şunları söyledi:

‘’Halihazırda BES sisteminde OKS yani otomatik katılım ile birlikte 13 milyon kişi kayıtlı. Toplam fon büyüklüğümüz ise 182 milyar TL. Türkiye’de 18 yaşın altında 23 milyon gencimiz ve çocuğumuz olduğu düşünüldüğünde burada önemli bir tasarruf fırsatı doğduğunu görebiliriz. Öte yandan yılda 6 kez olan fon dağılımı değiştirme hakkı 12’ye çıkarıldı. Bir diğer önemli gelişme ise katılımcılara fonlarını istedikleri şirkette değerlendirme hakkı verilmesi oldu. Bugüne kadar sadece kendi emeklilik şirketinizin sunduğu fonlarda birikimlerinizi değerlendirebiliyorken artık rakip şirketlerin emeklilik fonlarını da kullanabileceksiniz.’’

YÜZDE 20’LİK ARTIŞ

Vakıf, sandık gibi özel emeklilik kurumlarının birikimlerinin de BES’ e devredilebileceğini belirten Selcen Gür, bu yeni uygulamalarla fon performansında rekabetin artacağına ve daha iyi hizmet verileceğine inandıklarını vurguladı. Sektöre ilişkin genel değerlendirmelerde bulunan Selcen Gür, ‘’2020’de prim üretimimiz yüzde 19 artışla 83 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştı, 2021 de ise yüzde 20’lik bir artışla yılsonu prim üretimimizin 100 milyar TL’yi aşacağını öngörüyoruz’’ dedi.

DEPREM DESTEĞİ

Pandemi döneminde sigorta sektörünün iki büyük depremin yaralarını sarmak için çabaladığını ifade eden Selcen Gür şunları ekledi: ‘’Elazığ ve İzmir depremleri geçtiğimiz dönemde yaşadığımız en büyük doğal afetlerdi. Olumsuz koşullarda ciddi bir sınav verdik. Pandemi, depremler, sağlık sigortalarında ek süreler, ödeme kolaylıkları sağlandı. Hayat sigortalarına 750 milyon TL, sağlık sigortalarına 228 milyon TL, depremlere 717 milyon TL olmak üzere pandemide sigortalılara sağlanan ek desteklerle birlikte toplam 2 milyar TL destek sağlandı.’’