5-9 çalışanlı şirketler OKS’ye dahil oluyor
Bugüne kadar 15 milyon çalışan BES’le OKS sayesinde tanıştı. Hali hazırda 5 milyon 22 bin çalışan, OKS’de kalmayı tercih etti.
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Burada 4,8 milyar TL fon birikti. Son olarak bu ay yeni yılla birlikte çalışan sayısı 5-9 arası olan işletmeler de sisteme dahil olmaya başlıyor.
Yeni yılda sistemin daha iyi tanıtılarak cayma oranının azalması ve katılımın artması hedefleniyor. Bu arada 2018’in sonuçları ve yeni ürünler de sektörde dillendiriliyor.
KATILIM EMEKLİLİK 533 BİNE ULAŞTI
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, yaptığı yeni yıl değerlendirmesinde 2018 yılında pek çok kategoride büyümeye devam ettiklerini belirterek, “Beş yıllık hedeflerimize dört yılda ulaştık, hatta geçtik.
Sözleşme sayımız 533 bine ulaştı. Yıllık BES sözleşme sayısı artışında 62 bin 945 adet ile 2018’i bu alanda sektör lideri olarak tamamladık. Sektörde sözleşme artış hızı ortalamasında yavaşlama olmasına rağmen Katılım Emeklilik olarak sektörden pozitif ayrıştık. 2019’da da sektörün en çok üreten firması olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Fon büyüklüğümüzü 1 milyar 546 milyon TL’ye yükseltmeyi başardık. Bir diğer önemli başarımız ise fon yönetimindeydi. 2018 yıllık performansta Katılım Standart fonumuz, Katılım Değişken Grup fonumuz, Katılım Altın fonumuz, Katılım Başlangıç fonumuz, OKS Atak Katılım Değişken fonumuz faizsiz kategoride benzer gruptaki fonlarla karşılaştırıldığında en yüksek getiri oranı ile fon şampiyonu oldu.
Ayrıca tüm emeklilik fonlarının ağırlıklı getiri performansında da Katılım Emeklilik diğer emeklilik şirketlerinden daha iyi bir performans gösterip ortalamanın yüzde 5,5 kadar üzerinde katılımcısına getiri kazandırdı.
Katılım Emeklilik’in sektörde kuruluşundan itibaren sadece faizsiz sistemle hizmet sunan bir şirket olduğuna dikkat çeken Sincek şu bilgileri verdi; “BES, yüzde 25 devlet katkısı, altın, döviz ya da kira sertifikası fonları gibi avantajlı seçenekleriyle uzun vadeli tasarrufun en ideal adresi. Biz de tüm bu avantajları dahil ederek tasarruflarınızı faizsizlik prensibi ile yönetiyoruz.”
NN’DEN YENİ UYGULAMA
NN Hayat ve Emeklilik ise BES Asistan ile bireysel emeklilik özelinde yeni bir uygulama geliştirdi. Türkiye’de BES’in ilk sosyal portföy paylaşımı ve oyun platformu olan BES Asistan ile kullanıcılar bir yandan oyun oynayarak hediyeler kazanıyor, bir yandan da uygulama üzerinden paylaşılan emeklilik yatırım fonu tercihlerini görüntüleyebiliyor.
Uygulama, kullanıcılara ayrıca kendi emeklilik yatırım fonu tercihleriyle uygulama üzerinde paylaşılan diğer emeklilik yatırım fonu tercihlerini ve piyasa verilerini karşılaştırma olanağı da sunuyor.
Yeni platform ile ilgili değerlendirmelerde bulunan NN Hayat ve Emeklilik Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Emine Sebilcioğlu, BES Asistan ile bireysel emeklilik sisteminin daha keyifli ve sosyal bir hale geleceğini söyledi.
Emine Sebilcioğlu, “BES Asistan ile platformdaki kişiler paylaşılan emeklilik yatırım fonu tercihlerini takip edebilecek ve diğer kullanıcıların yaptığı fon dağılım değişikliklerini görebilecek.
Paylaşılan emeklilik planlarını, kendi planınızın yanı sıra piyasa verileriyle birlikte de karşılaştırabileceksiniz. Üstelik, BES Asistan özel simülasyon ve hesaplama sistemi sayesinde geriye dönük her türlü analizi yapmak ve tüm senaryoları test etmek mümkün hale geliyor” dedi.
VAKIF’TAN ÇİFTÇİLERE ÖZEL BES
Vakıf Emeklilik de çiftçiler için Çiftçim BES’i hazırladı. Çiftçim BES ile çiftçilerin küçük birikimleri tasarrufa dönüşüyor. Vakıf Emeklilik, Çiftçim BES ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası’nı ek faydalarıyla birlikte sunuyor.
Aylık 100 TL ve üzeri BES Katkı payı ödeyen ve VE Ailem Ferdi Kaza Sigortası satın alan VakıfBank Tarım Kart veya Çiftçi kayıt belgesi sahibi çiftçiler, Traktör Yol Yardımı ek faydasından yararlanabileceği gibi, aylık 180 TL ve üzeri BES katkı payı ödediklerinde ise ayrıca Yaşam Kulüpleri’nin ayrıcalıklarından da yararlanabilecek.
Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “Çiftçim BES’le çiftçilerimize rahat bir gelecek için destek olacağız. Ayrıca Bireysel Emeklilik Sistemi’ni mümkün olduğunca toplumun her kesimine yayarak tasarruf için en avantajlı fırsattan herkesin yararlanmasını istiyoruz” dedi.
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