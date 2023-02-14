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  • BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırıldı

BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırıldı

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse senedi alma yükümlülükleri artırıldı.

14 Şubat 2023 | 09:35
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BES'te devlet katkısı fonlarının asgari hisse senedi bulundurma oranı artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkındaki Yönetmelikte yaptığı değişiklikler Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının yüzde 70'inin Türk lirası cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında kullanılması zorunluluğu yüzde 50'ye indirildi.

Devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'da yapacağı yatırımlarda alabilecekleri hisse senetlerinin dahil olması gerektiği endekslere BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 da eklenirken, "asgari yüzde 10'u" olan yatırım oranı "asgari yüzde 30'u" olacak şekilde değiştirildi.

Böylece devlet katkısı fonlarının Borsa İstanbul'daki yatırımlarında alabileceği hisse senetlerinin dahil olması gereken endeksler, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik, BIST Kurumsal Yönetim ve Katılım Endeksleri, BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 olarak güncellenmiş oldu.

Öte yandan, tek bir hisse senedine fon portföyünden yatırım yapma limiti yüzde 1'inden yüzde 5'e çıkartılırken, geçici madde ile fonların portföy sınırlamalarına 10 gün içerisinde uyma şartı eklendi.

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