Üretici fiyatlarında ekim tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 27,41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayına ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, Yİ-ÜFE 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,41 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 27,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 29,04 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 35,12, imalatta yüzde 29,04, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,07 ve su temininde yüzde 28,91 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ara mallarında yüzde 28,66 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 23,25 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,12 artış, enerjide yüzde 33,42 artış ve sermaye mallarında ise yüzde 21,24 oranında artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,79 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4 artış, imalatta yüzde 1,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,80 azalış ve su temininde yüzde 1,73 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ara mallarında yüzde 2, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,91, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,74, enerjide yüzde 1,33 ve sermaye mallarında yüzde 0,92 artış olarak gerçekleşti.