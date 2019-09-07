BES’ten çıkanlar tekrar dâhil olabilecek
Otomatik Katılım’da çalışan sayısının beş ila dokuz arasında olan 400 bin işletmeyi kapsayan son fazda süreç devam ederken, sistemden çıkan çalışanların tekrar sisteme dâhil olabilmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı.
Tabloyu görmek için görsele tıklayın.
Otomatik Katılım’da sözleşmesini sonlandıran çalışanların tekrar kendi isteğiyle sisteme dahil olmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran 2019 itibarıyla devreye girdi.
16 yılda 11 milyon 800 bin kişiye ulaşılan BES’in 5 milyon kişilik kısmını Otomatik BES’liler oluşturuyor.
5 MİLYON OTOMATİK BES’Lİ
BES ve OKS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, mevcut sistemin iyi bir şekilde dizayn edildiğini, ülkemize özgü devlet katkısı uygulamasının ise görevini tam olarak yerine getirdiğini bildirdi.
Kişilerin uzun vadeli tasarruf yapma alışkanlıklarının düşüklüğü ve zaman zaman sistemi kısa dönemli tasarruf olarak görme eğilimleri nedeniyle sistemin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Kerem Özdağ, “Sistem çok şeffaf.
Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları da oldukça güçlü. Sistemde katılımcıların ödedikleri katkı payları emeklilik fonlarında yatırıma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Son derece sağlam bir sistemden söz ediyoruz” dedi.
ALTININ ÖNEMLİ YERİ VAR
Kerem Özdağ, yatırımların emeklilik fonları aracılığıyla gerçekleştiği BES’te nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunduğuna dikkat çekti.
Türkiye’de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa ve orta vadeli likit, sabit getirili fonların çoğunlukla tercih edildiğini kaydeden Kerem Özdağ, “Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Tasarrufların en çok TL olarak biriktirildiği sistemde altının önemli bir yeri bulunuyor” dedi.
“GELECEĞİN MODELİNİ İNŞA EDİYORUZ”
AYHAN SİNCEK /KATILIM EMEKLİLİK GENEL MÜDÜRÜ
“Katılım Emeklilik olarak beş yıllık hedeflerimizi, sektörümüzün iki katı oranda büyüyerek, dört yılda aşmayı başardık. 586 bin BES sözleşmesine ve 1 milyar 861 milyon TL fon büyüklüğüne ulaştık. Gelecek beş yılda da başarılarımızın artarak devam edeceğini umuyorum.
Tüm teknolojik olanakları entegre bir şekilde kullandık. Operasyonel işlemlerimizde robot çözümlerin yanı sıra müşteri hizmetlerinde de önümüzdeki dönemde yapay zeka uygulamaları kullanmayı hedefliyoruz. Müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılayan inovatif ürünlerimizle geleceğin sigorta modelini inşa ediyoruz. Kadınlara özel sunduğumuz Kadınca Güven Kritik Hastalıklar Sigortası online satın alınabiliyor.
Tüm bu çalışmalarımızın odağında müşterilerimiz yer alıyor, müşteri hizmetlerinde doğru teknolojiyi doğru şekilde kullanarak oluşturduğumuz fayda ile yenilikçi bir anlayışı ortaya koymayı hedefliyoruz. Katılım Emeklilik olarak paydaşlarımızla ve katılımcılarımızla daha interaktif ve hızlı etkileşim içerisinde olmaya özen gösteriyoruz.
Onları sürekli dinliyor, hassasiyetlerine önem veriyoruz, proaktif iletişimle büyüyoruz. Bu amaçla dijitalleşme sürecinde önemli aşamalar kaydettik. Bu kapsamda değişen ihtiyaçlara uygun tasarlanarak geliştirilen dijital platformlarımız ile pek çok ödül kazandık. Önümüzdeki süreçte de tüm platformlarımızda değişimi ve yeniliği sürdüreceğiz.”
“TCMB VE ECB KARARLARI TAKİP EDİLECEK”
M. SİNAN VEZİROĞLU/ İŞ PORTFÖY SABİT GETİRİLİ PORTFÖY YÖNETİMİ PORTFÖY YÖNETİCİSİ
“Geçen hafta yurtdışında Brexit tartışmaları, ABD-Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve gelişmiş ekonomilerdeki büyüme kaygıları, yurtiçinde ise beklentilerden daha iyi açıklanan enflasyon verisi piyasalar için belirleyici unsurlar oldu.
ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 1,52’den geçen salı günü beklentilerden daha kötü açıklanan ISM imalat endeksiyle yüzde 1,44’e kadar geriledi. Açıklanan bu veriyle FED’in ekonomik aktiviteye daha fazla destek olmak için faiz indirimine gidebileceği beklentisi de arttı.
ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin ekim ayı başında başlayacağının açıklanmasıyla güvenli liman varlıklarına gelen satış ile ABD 10 yıllık tahvil faizleri haftayı yüzde 1,59’da kapadı.
Türkiye 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 15,93’ten beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisiyle yüzde 15,30’a kadar geriledi, Suriye’de oluşturulacak güvenli bölgeyle ilgili gelen açıklamalarla geçen haftayı yüzde 15,49’dan kapadı.
Bu hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı takip edilecek. 12 Eylül’de ECB toplantısından çıkacak kararlar ile muhtemel ABD-Çin gelişmeleri de izlenecek.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?