Kampüslere dönüş yolu açılıyor: Öğrenci affı teklifi bugün Meclis'te! Kimler yararlanacak?

NTV Haber'in aktardığı bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve kamuoyunda "öğrenci affı" olarak bilinen yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuluyor.



AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yürütülen ve Yükseköğretim Kanunu'nda değişiklikler öngören çalışmalarda sona gelindi. Düzenleme kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren üniversite ve doktora programlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazandığı hâlde kayıt yaptırmayanlara okullarına geri dönme imkanı tanınacak. Kanun teklifinin yasalaşmasının ardından öğrencilerin 4 ay içinde ilişiklerinin kesildiği üniversitelere başvurmaları gerekecek.



Hazırlık sınıfları, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını kapsayan aftan yararlanan kişilerin 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ders başı yapması öngörülüyor. Ayrıca, okuluna geri dönen öğrencilerden puanı yeterli olanlara, aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yaparak alan değiştirme hakkı da verilebilecek. Öte yandan terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu imalatı ve ticareti gibi suçlardan hüküm giyenler ise bu af kapsamının dışında tutulacak.