2500 yıllık kehanet merkezinde gece gizemi: Apollon Tapınağı ışıklar altında

Milet Müzesi Müdür Vekili Arife Aslan, AA muhabirine, tapınağın milattan önce 7. yüzyılda inşa edildiğini belirtti.

Tapınağın bir kehanet merkezi olduğunu vurgulayan Aslan, "Yunanistan'daki Delphi Tapınağı sonrasında dünyada kendi dönemi içerisindeki en meşhur kehanet tapınağı. Bu açıdan da hem krallıklardan destek alıyor hem de çok fazla ziyaretçisi oluyor. Bu da tapınağın hem ününün hem de namının yüzyıllar boyunca yürümesinin ana sebeplerinden bir tanesi." dedi.

Gece müzeciliği uygulaması sayesinde ziyaretçilerin bu hikayelere gündüz olduğu gibi gece de tanıklık edebildiğini aktaran Aslan, uygulamanın önemine değindi.