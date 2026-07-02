10 kişilik kontenjan açıldı, 1.500 başvuru geldi: İtalya’nın köyüne taşınana destek verilecek

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bulunan Santo Stefano di Sessanio köyü, azalan nüfusu artırmak için yeni bir destek programı başlattı. Sadece 115 kişinin yaşadığı köy, bölgeye taşınacak ve iş kuracak kişilere hem maddi destek hem de uygun fiyatlı konut imkanı sunuyor.
1 Taşınanlara 44 bin euroya kadar destek
Program kapsamında köye yerleşen kişilere üç yıl boyunca yıllık en fazla 8 bin euro ödeme yapılacak. Bunun yanında, köy ekonomisine katkı sağlayacak yeni bir işletme açanlara tek seferlik 20 bin euro hibe verilecek.
Tüm destekler bir araya geldiğinde kişi başına sağlanan teşvik 44 bin euroya kadar çıkıyor. Ayrıca katılımcılar, belediyenin sunduğu düşük kiralı konutlardan da yararlanabiliyor.
3 Başvuru için hangi şartlar aranıyor?
Programa başvuracak adayların 18 ile 40 yaş arasında olması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin köyde en az beş yıl yaşamayı kabul etmesi ve Avrupa Birliği oturma iznine sahip olması da şartlar arasında yer alıyor.
4 Kontenjan sınırlı, ilgi büyük
Belediye projeyi ilk etapta yalnızca 10 kişilik kontenjanla duyurdu. Buna rağmen kısa süre içinde dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 1.500 başvuru yapıldı.
Yerel yönetim, bu projeyle genç nüfusun bölgeden ayrılmasını azaltmayı ve tarihi köyün yaşamını sürdürmesini hedefliyor.
Kış aylarında sert hava koşulları ve sınırlı iş imkanları bulunsa da, sunulan destekler köye olan ilgiyi artırmış durumda.