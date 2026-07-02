Hurdaya giden bataryalar geri dönüyor: Yeni teknik yüzde 95 kapasite vadediyor

New York'taki Cornell Üniversitesi'nden araştırmacılar, kullanım ömrünü tamamlayan lityum iyon pilleri yeniden canlandırabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni teknik, pilin en önemli parçalarından biri olan elektrotları özel bir elektrokimyasal işlemle yeniliyor. Böylece batarya ilk performansına çok yakın seviyeye ulaşabiliyor.

Araştırmacılar, bu yöntemin hem geri dönüşüm maliyetini düşürebileceğini hem de çevreye verilen zararı azaltabileceğini düşünüyor.