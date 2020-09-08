2019 sonunda BES’teki toplam portföy büyüklüğü, 127 milyar TL’ye ulaştı. Bu büyüklüğün 119 milyar TL’lik kısmının gönüllü BES’e, 8 milyar TL’lik kısmının Otomatik Katılım Sistemi’ne (OKS) ait olduğu görülüyor.

Katılımcı tarafında ise toplamda 12,2 milyon katılımcıya ulaşıldı. 2019’da tablo böyleyken 2020 verilerini de incelemek gerekiyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 7 Ağustos tarihli son verilerine göre, BES’te fon büyüklüğü 144,5 milyar TL, katılımcı sayısı 6 milyon 853 bin 32 oldu.

OKS tarafına baktığımızda ise yine 7 Ağustos itibarıyla fon büyüklüğünün 10,1 milyar TL’ye, katılımcı sayısının 5 milyon 546 bin 40’a çıktığı görülüyor.

KPMG Türkiye’nin yayımladığı ilk yarıyıl sigorta sektör değerlendirmesine göre, pandemi tüketicilerin sigorta harcamalarında kısıtlamalara neden oldu.

KPMG Türkiye Sigorta Sektör Lideri Ali Tuğrul Uzun, buna rağmen tüketicilerin harcama alışkanlıklarının ve geleceğe ilişkin beklentilerinin değiştiği bu dönemin bireysel emeklilik için olumlu bir altyapı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

YÜKSEK GETİRİ

BES fonlarının performanslarına da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Ludens İleri Finansal Hizmetler’in 2019 raporuna göre, gönüllü BES fonlarında başlangıçtan itibaren ortalama yüzde 596’lık birikimli ağırlıklı net getiri söz konusu.

10 yıllık dönem için ortalama yüzde 230, son beş yılda yüzde 113’lük getiri yaratılmışken 2019’da bu getiri yüzde 27 oldu. Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez, emeklilik yatırım fonlarının uzun vadede en kazançlı birikim araçlarından biri olarak büyümesini sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

BES’teki tüm fonların son 10 yıllık getirilerine bakıldığında ortalamada enflasyonun üzerinde getiri sağladığını söyleyen Türkölmez, toplamdaki 407 adet fonun içindeki bazılarının ise geleneksel yatırım araçlarının çok üstünde getiri sağladığını belirtiyor.

Taylan Türkölmez, şöyle devam ediyor: “Ancak bu noktada BES tasarruflarının piyasanın anlık değişimlerine göre hareket eden kısa vadeli enstrümanların getirileriyle mukayese edilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Pandemi nedeniyle bireylerin yaşadığı nakit ihtiyacı sistemdeki toplam katılımcı sayısının azalmasına neden olsa da yılın ilk altı ayında fon büyüklüğünde yaklaşık 20 milyar TL gibi bir artış yaşandı.

Katılımcıların uzun vadeli getirilere odaklanmaları ve kısa vadeli getiriler yerine emeklilik döneminde refah kaybı yaşamamayı hedeflemeleri önem taşıyor.”