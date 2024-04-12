İş Yatırım tarafından 9 Nisan'da yayınlanan analizde BIST’de sektörüne göre ucuz olan şirketler paylaşıldı.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, "Borsa İstanbul endeksi, USD bazında son 1 yılda gördüğü zirve noktalarını deniyor. 300 USD üzeri gelen kapanış hem TL bazından 10,000 seviyesini hem de 313-315 USD aralığını endeksin zorlayarak, yükseliş trendine devam edebileceğine dair sinyal veriyor. Bayram sonrası pozitif günlerde hacim artışı görmemiz durumunda pozitif trendin orta vade için devam etmesi olası." ifadelerine yer verildi.