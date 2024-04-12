ARA
Bist 100
9814,19
0,59%
Bist 100
Dolar/TL
32,358
0,1495%
Dolar/TL
Euro/TL
34,405
-0,7013%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0632
-0,8736%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2519,94
2,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • İş Yatırım'a göre BIST'de sektörüne göre ucuz kalan 9 hisse

İş Yatırım'a göre BIST'de sektörüne göre ucuz kalan 9 hisse

İş Yatırım'a göre BIST'de sektörüne göre ucuz 9 şirket şöyle;

12 Nisan 2024 | 11:57
Son Güncellenme: 12 Nisan 2024 | 13:33
İş Yatırım'a göre BIST'de sektörüne göre ucuz kalan 9 hisse

 İş Yatırım tarafından 9 Nisan'da yayınlanan analizde BIST’de sektörüne göre ucuz olan şirketler paylaşıldı.

İş Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, "Borsa İstanbul endeksi, USD bazında son 1 yılda gördüğü zirve noktalarını deniyor. 300 USD üzeri gelen kapanış hem TL bazından 10,000 seviyesini hem de 313-315 USD aralığını endeksin zorlayarak, yükseliş trendine devam edebileceğine dair sinyal veriyor. Bayram sonrası pozitif günlerde hacim artışı görmemiz durumunda pozitif trendin orta vade için devam etmesi olası." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Ömrün çok uzun olduğu bu yerde insanların hiç vazgeçmediği 12 yiyecek
Ömrün çok uzun olduğu bu yerde insanların hiç vazgeçmediği 12 yiyecek
Alfa Romeo yeni modelini tanıttı, Türkiye için tarih verdi
Alfa Romeo yeni modelini tanıttı, Türkiye için tarih verdi
Yakalayabilene keçileri ücretsiz verecekler
Yakalayabilene keçileri ücretsiz verecekler
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
Sedanı tahtından indirmişti: Fark açılıyor
Sedanı tahtından indirmişti: Fark açılıyor
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
0
  • ALTIN GRAM - TL 2519,94 2,26%
  • ALTIN ONS 2422,05 2,1%
  • BIST 100 9814,19 0,59%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,977 -0,19%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37596 0,51464%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 93,458 0,5779%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,358 0,1495%
  • EURO/DOLAR 1,0632 -0,8736%
  • EURO/TURK LIRASI 34,405 -0,7013%
  • STERLIN/DOLAR 1,24401 -0,89899%
Günün En Çok Okunanları
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
Fed tutanaklarında ne mesajlar çıktı?
GERİ
İLERİ
İki yeni turistik tren geliyor... İşte fiyatları
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türkiye'de en çok otomobil satan Çin markaları
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
Lagarde'den faiz değerlendirmesi: "FED'e değil verilere bağımlıyız"
Avrupa Merkez Bankası faiz indirimine yaklaşıyor
Sendikaların 1 Mayıs programı belli oldu
Türk otomotiv sektörünün en çok ihracat yaptığı 10 ülke
2006'dan 2024'e; Bir dönem piyasanın hakimiydi; gittikçe geriliyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL