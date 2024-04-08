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Yakalayabilene keçileri ücretsiz verecekler

Küçük bir İtalyan adasının belediyesinden ilginç bir çağrı var...

08 Nisan 2024 | 17:31
Yakalayabilene keçileri ücretsiz verecekler

İtalya'nın Alicudi Adası yalnızcı 100 sakine ve yaklaşık 100 yaban keçisine ev sahipliği yapıyor. Ancak CNN'nin haberine göre keçilerin sayısı bu yıl orantısız bir biçimde artmış.

Keçi istilası sonrası ise belediye özellikle çiftçiler için ilginç bir çağrıda bulunuyor. Belediye Başkanı Riccardo Gullo tekneyle gelip keçileri yakalayan kişilere keçileri ücretsiz vereceklerini söylüyor. 

CNN'nin haberine göre başvuran kişilerin yerel makamlara e-postayla başvurması gerekiyor. Gullo, aralarında yakınlardaki bir adada keçi peyniri üreten bir çiftçinin de bulunduğu çok sayıda kişiden başvuru aldıklarını söylüyor. Habere göre keçiler paylaştırıldıktan sonra, keçiyi yakalayan kişinin adadan çıkarması için 15 gün süresi var.

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