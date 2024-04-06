İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

"Mavi bölgeler" terimi ilk olarak 2004 yılında 'Blue Zones' kurucusu, gazeteci Dan Buettner tarafından ortaya atıldı. Buettner, 2000 yılında Japonya'nın Okinawa kentindeki uzun ömürlülüğü araştırmak için yaptığı bir keşif gezisinden sonra ömrün uzun olduğu diğer yerleri keşfetmeye koyuldu. National Geographic, Buettner ve bilim insanları ve demograflardan oluşan ekip insanların insanların hem uzun ömür yaşadığı hem de yaşlılıklarında yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduğu toplulukları bulmak için dünyayı dolaştı. Ekip 5 bölge belirledi. O bölgeden biri de Yunanistan'daki İkaria Adası... Ekibe göre ada, orta yaşta ölüm oranının ve bunama oranının dünyada en düşük olduğu yerler arasında
Bluezone'un sitesine göre Ikaryalılar genel sağlık ve uzun ömürlülüğe fayda sağladığı belirtilen sosyal bağlara büyük önem veriyor. Aile ve arkadaşlıklar uzun ömür için önemli bir etken.
Bitkiler ürünler, öğleden sonra uyku molası, keçi sütü, bahçe hayatı ve hareketlilik dikkat çeken yaşam özellikleri arasında.
İkaryalılar genel olarak bol miktarda meyve ve sebze, tam tahıllar, fasulye, patates ve zeytinyağı içeren Akdeniz diyetinin bir çeşidini uyguluyorlar.
CNBC'de daha önce yer alan bir makalede ise Diane Kochilas İkaria’da aile köklerinin olduğunu belirtmiş ve bu uzun ömürlü adada en çok tüketilen 12 yiyeceği şöyle sıralamıştı.
5 Tahıllar
Makalede "Tam tahıllar İkaria diyetinin ayrılmaz bir parçasıdır" deniyor. Bulgur, Farro, tam buğdaylı makarna, yüksek proteinli fasülye bazlı makarnalar örnek verilmiş.
6 Otlar
Kochilas, "İkarya'da sayısız bitki yabani olarak yetişir. Çoğumuz pencere kenarında bile olsa evde birkaç saksı taze bitki yetiştirebiliriz. Ben birçok tarifimde otları severek kullanıyorum. Çoğu ailenin dolabı, tedavi edici nitelikleri nesilden nesile aktarılan bilgilerde yer alan kurutulmuş otlarla doludur" diyor.
Adada, defne yaprağı, kekik, nane gibi otlara önem verildiğini söylüyor.
7 Fındık, kuruyemiş
Kochilas, adada badem, Antep fıstığı, susam, tahin, cevizin mutfaklarda kendine yer bulduğunu söylüyor.
9 Zeytinyağı
"Zeytinyağı Akdeniz diyetinin belirleyici gıdasıdır ve kilerde mutlaka bulunması gerekir"
10 Deniz tuzu
Kochilas, "İkarya'da, ben de dahil olmak üzere pek çok insan, adanın kayalık kıyı şeridinde çağlar boyunca oluşmuş küçük doğal tuz havzalarında biriken deniz tuzunu kullanıyor" diyor.
11 Bal
Kochilas, "Her gün bal tüketmek adalıların uzun ömür sırlarından biridir. Bal antibakteriyeldir, flavonoidler dahil antioksidanlar açısından zengindir ve beyaz şeker veya yapay tatlandırıcıların aksine vücudun kan şekeri seviyelerini düzenlemesine yardımcı olur. Buradaki pek çok insan her sabah bir kaşık dolusu bal yer. Çayınıza ya da kahvaltılık smoothie kasenize bolca ekleyebilir" diyor.
13 Yoğurt
"İkarya'daki geleneksel yoğurt keçi sütünden üretilir ve lezzetli ekşi bir tada ve kremsi bir dokuya sahiptir"