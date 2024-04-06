İnsanların çok uzun yaşadığı yerde hiç vazgeçilmeyen 12 yiyecek

"Mavi bölgeler" terimi ilk olarak 2004 yılında 'Blue Zones' kurucusu, gazeteci Dan Buettner tarafından ortaya atıldı. Buettner, 2000 yılında Japonya'nın Okinawa kentindeki uzun ömürlülüğü araştırmak için yaptığı bir keşif gezisinden sonra ömrün uzun olduğu diğer yerleri keşfetmeye koyuldu. National Geographic, Buettner ve bilim insanları ve demograflardan oluşan ekip insanların insanların hem uzun ömür yaşadığı hem de yaşlılıklarında yüksek bir yaşam kalitesine sahip olduğu toplulukları bulmak için dünyayı dolaştı. Ekip 5 bölge belirledi. O bölgeden biri de Yunanistan'daki İkaria Adası... Ekibe göre ada, orta yaşta ölüm oranının ve bunama oranının dünyada en düşük olduğu yerler arasında