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Alfa Romeo yeni modelini tanıttı, Türkiye için tarih verdi

Alfa Romeo, markanın yeni modeli MİLANO’nun dünya prömiyerini gerçekleştirdi. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...

10 Nisan 2024 | 21:50
Alfa Romeo yeni modelini tanıttı, Türkiye için tarih verdi

Alfa Romeo, yeni modeli MİLANO'nun dünya prömiyerini markanın 1910 yılında kurulduğu İtalya'nın Milano şehrinde gerçekleştirdi. İşte aracın fotoğrafları ve yapılan açıklamalardan yansıyanlar: 

1 HİBRİT VE ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR

HİBRİT VE ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR Şirketten yapılan açıklamaya göre model elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip.

2 BOYUTLAR

BOYUTLAR 400 litre bagaj hacmini sahip araç 4,17 metrelik uzunluk, 1,79 metrelik genişlik ve 1,5 metrelik yüksekliğe sahip.

3 TASARIM DETAYLARI

TASARIM DETAYLARI Milano’nun tasarım detayları arasında kısa ön-arka çıkıntılar, kaslı çamurluklar, ikonik "kesik kuyruk", 3+3 full led matrix farlar var.

4 İÇ DETAYLAR

İÇ DETAYLAR MİLANO, araçla ilgili verilerin ve sürüş teknolojileri ayarlarının takip edildiği tamamen dijital 10,25 inç TFT ekrana sahip. Gösterge panelinde ise sürücüye doğru açı verilmiş 10,25 inç'lik dokunmatik ekran yer alıyor. Tasarımcılar havalandırma ızgaralarını quadrifoglio (dört yapraklı yonca) şeklinde tasarlamış.

5 SÜRÜŞ MODLARI

SÜRÜŞ MODLARI MİLANO’da “Dynamic” mod, “Natural” mod (günlük), “Advanced Efficiency” (enerji verimliliği için) gibi sürüş modları bulunuyor. Bununla birlikte Q4 hibrit versiyonuna özel olarak düşük yol tutuş koşulları için dördüncü bir sürüş modu olarak “Q4” yer alıyor.

6 ELEKTRİKLİ VERSİYON

ELEKTRİKLİ VERSİYON Alfa Romeo MİLANO elektrikli ve hibrit versiyonlarla birlikte farklı tercihlere sahip müşterilere hitap etmeyi hedefliyor. Açıklamaya göre modelin tamamen elektrikli versiyonu MILANO ELETTRICA, 410 kilometreyi aşan menzil sunacak ve hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikadan daha kısa sürede şarj edilebilecek.

7 HİBRİT VERSİYON

HİBRİT VERSİYON MILANO’nun hibrit versiyonu olan IBRIDA ise 136 beygirlik 48-V Hibrit VGT (Değişken Geometrili Turbo) motor, FWD önden çift çekişli güç aktarım sistemi ve Q4 dört tekerlek çekiş özelliklerine sahip olacak.

8 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? MILANO, Türkiye’de mayıs ayında markanın online satış kanalı üzerinden ön satışa açılacak. Teslimatlar ise eylül ayından itibaren gerçekleştirilecek.
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