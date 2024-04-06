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Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?

Bayram tatilinde elektrikli otomobille uzun yola çıkacak olanlar nelere dikkat etmeli? Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araç sahiplerinin araçlarını sık aralıklarla kısa süreli şarj etmesinin istasyonlarda yoğunluğu azaltabileceğini söylüyor.

06 Nisan 2024 | 07:08
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?

Bayram, AA muhabirine, Türkiye'de 81 ilde toplam elektrik araç sayısının 70 bin, şarj istasyonları soket sayısının ise 20 bin seviyesinde olduğunu söyledi.

Elektrikli araç sürücülerinin genellikle bayram ve tatil dönemlerinde uzun menzilde seyahat ettiklerini dile getiren Bayram, kullanıcıların, bu dönemde rotalarında bulunan şarj istasyonlarında uygunluk durumunu kontrol ederek yola çıkmaları gerektiğine işaret etti.

Bayram, araçların marka ve modeline bağlı olarak şarj süresinin değişebildiğini belirterek şöyle dedi:

"Ortalama doğru akım şarj soketiyle 45 dakika, alternatif akımla yaklaşık 3,5 saat süren şarj sürelerinin dikkate alınması gerekiyor. Rezervasyonla şarj sistemini uygulayan Türkiye'de tek bir marka var. Önceden randevu alıp orada şarj imkanı sağlayabiliyorsunuz ancak yolların yoğun olduğu dönemlerde şarj yoğunluğu da yaşanabilir. Bunu engellemek için rotalardaki şarj istasyonları kontrol edilmeli. Şarj istasyonlarında yüzde 100 şarj için beklenmesine gerek olmayabilir. Bazı durumlarda 15 dakikalık şarj süresiyle 150 kilometrelik menzile ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla 15'er dakika farklı 3 noktada şarj etmek yoğunluğu azaltabilir."

Şarj istasyonları otopark gibi kullanılmamalı

Her şarj ünitesinden 2 aracın faydalanabildiğini dile getiren Bayram, şarj istasyonlarının otopark gibi kullanılmaması ve meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bayram, Türkiye'de elektrikli araçlara ilginin yoğun, pazarın da büyüme eğiliminde olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde yollardaki elektrikli araç sayısının artacağını ifade eden Bayram, "Daha fazla elektrikli araç için altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Yıl sonu hedefi, 40 bin aracın daha satışının olması. Bu sebeple şarj istasyonuna talep de artacaktır." diye konuştu.

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