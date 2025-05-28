Borsa İstanbul'da dün (27 Mayıs) nakit ya da pay biçiminde kar payı dağıtma yönünde açıklama yapan 4 şirket şöyle:
1 ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)
Astor Enerji'den KAP'a yapılan bildirime göre pay başına brüt 1,5120876 TL, net 1,2852744 TL temettü ödenmesi genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Ağustos, ödeme tarihi ise 20 Ağustos 2025. Şirkette KAP'a yapılan bildirim şöyle:
2 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO)
Temettü kararı genel kurul tarafından onaylandı. Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,10 TL, net 0,9350 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,4675 TL. İlk taksit için kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Haziran, ödeme tarihi 4 Haziran. İkinci taksit hak kullanım tarihi 24 Eylül, ödeme tarihi ise 26 Eylül olacak.
3 MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (MSGYO)
Temettü kararı genel kurulda onaylandı. Pay başına net 0,1472899 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Ekim, ödeme tarihi ise 24 Ekim 2025.
4 TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (TNZTP)
Şirket KAP'a kar payı kapsamında bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı. Yönetim kurulu kâr payından karşılanmak üzere % 83,06711 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.
Açıklama şöyle:
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/05/2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 10.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 181.500.903 TL tutarında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda;
1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 181.500.903 TL'lik artış ile 218.499.097,00 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkartılmasına,
2. Artırılan 181.500.903 TL'nin SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda ve yasal kayıtlarda 2024 yılı dönem karından karşılanmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.