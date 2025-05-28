Şirket KAP'a kar payı kapsamında bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı. Yönetim kurulu kâr payından karşılanmak üzere % 83,06711 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı.

Açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27/05/2025 tarihli toplantısında; Şirketimizin 10.05.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 181.500.903 TL tutarında kar payının bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılması kararı doğrultusunda;

1. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 181.500.903 TL'lik artış ile 218.499.097,00 TL'den 400.000.000 TL'ye çıkartılmasına,

2. Artırılan 181.500.903 TL'nin SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan mali tablolarda ve yasal kayıtlarda 2024 yılı dönem karından karşılanmasına,

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında ve Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

4. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.

