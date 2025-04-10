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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'

Trump'ın "satın almak için harika bir zaman" paylaşımı içsel bilgiye dayalı işlem iddialarını gündeme getirdi

10 Nisan 2025 | 10:00
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı "satın almak için harika bir zaman" paylaşımının ardından Çin hariç ticaret ortaklarına yönelik ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu açıklaması piyasalarda hareketliliğe neden olurken, içsel bilgiye dayalı işlem (insider trading) iddialarını da beraberinde getirdi.

ABD'li Demokrat Senatör Adam Schiff, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Trump'ın "bir açıklayıp bir iptal ettiği" tarifeleriyle büyük piyasa dalgalanmaları yarattığını belirtti.

Politikadaki bu sürekli değişimlerin içsel bilgiye dayalı işlemler için tehlikeli fırsatlar sağladığına dikkati çeken Schiff, "Yönetimde kim Trump'ın son tarife kararını önceden biliyordu? Hisse senedi alıp satan ve halkın sırtından kar eden oldu mu? Beyaz Saray'a yazıyorum. Halkın bunu bilmeye hakkı var." ifadelerini kullandı.

PİYASALARI MANİPÜLE Mİ ETTİ?

Bir diğer Demokrat Senatör Elizabeth Warren da "Başkan Trump'ın Wall Street'teki bağışçılarına fayda sağlamak için piyasayı manipüle edip etmediğinin araştırılması çağrısında bulunuyorum, üstelik bütün bedeli çalışan insanlar ve küçük işletmeler öderken." değerlendirmesinde bulundu.

Warren, "Trump, tarifelerdeki bu ani dönüşüyle içeridekilerin kar etmesine yardım mı etti? Görünen o ki bu düpedüz yolsuzluk." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, 9 Nisan'da ABD yerel saatiyle 09.37'de Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Satın almak için harika bir zaman." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, aynı gün yerel saatle 13.18'de yaptığı bir diğer paylaşımda ise Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e çıkarırken, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın ilk paylaşımı yaptığı sıralarda karışık seyreden piyasalarda, Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğu haberinin ardından hızlı bir yükseliş yaşanmıştı.

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'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
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Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
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