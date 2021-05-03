Geçen hafta altın yatırımcıları, ABD Merkez Bankası’nın (FED) FOMC toplantısına odaklandı. Faizde ve politikada değişiklik olmazken Powell da güvercin duruş sergiledi. Kararlar ve açıklamalar sonrası ABD tahvil faizleri ve dolar zayıflarken altın fiyatlarında kısmi yükselişler meydana geldi.

Ons altının nisanda başladığı yukarı harekette, Dolar Endeksi’ndeki geri çekilmenin ve tahvil getirilerindeki yatay seyrin önemli olduğu bilgisi veriliyor. Yukarı harekette 1.790, 1.795 ve 1.800 dolar dirençleri takip edilebilir. 1.795 üzerine yerleşmesi için tahvil faizlerinde gerileme olması gerekiyor.

Powell’in varlık alımına dair endişeleri kısa vadede giderse de tutanakların daha şahin olabileceği, bunun da 1.795 aşılmadan yukarı hareketi sınırlayabileceği kaydediliyor. Satış baskısında ise 1.780 ve 1.770 destekleri izlenecek.