10 Mart piyasalarda gün sonu… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 417 bin 500 liraya geriledi

Bankacılık endeksi yüzde 1,23 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,72 ile inşaat oldu.

Gün boyu alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da en yüksek 1.565,97 puanı gören BIST 100 endeksi, günü bu seviyenin hemen altında tamamladı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 13,46 puan ve yüzde 0,82 artışla 1.649,32 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 60’ı prim yaptı, 37’si geriledi. Garanti BBVA, Sasa Polyester, Petkim, Kardemir (D), Gübre Fabrikaları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, ABD’de açıklanan çekirdek enflasyon verisinin şubatta yıllık yüzde 1,3’e gerilemesinin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilediğini belirterek, buna bağlı artan risk iştahı ile pay piyasalarının pozitif seyrettiğini kaydetti.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA FİNANS ANKETİ

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Aralık 2020’de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

Öte yandan ECB’nin, yarınki toplantısında faizlerde değişiklik yapması beklenmezken, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin tahvil faizlerindeki artıştan dolayı endişelerini dile getirebileceği belirtiliyor.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.715,70 dolardan işlem görüyor. (Altın fiyatları için tabloya bakabilirsiniz)

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,4 kayıpla 417 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,5898 lira, satışta 7,6203 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,6349 lira, satışta 7,6655 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1890, sterlin/dolar paritesi 1,3890, dolar/yen paritesi de 108,6 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,1 yükselişle 67,8 dolardan işlem görüyor.