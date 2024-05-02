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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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Lüks otel zincirleri yatırım yarışına girdi

Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, bölgedeki savaş ortamı ve ekonomik krizlere rağmen turizmde her geçen yıl çıtayı yükseltiyor.

02 Mayıs 2024
Lüks otel zincirleri yatırım yarışına girdi

Kempinski’den Hilton’a, Barut’tan Vakko Hotels’e kadar yerli ve yabancı otel zincirleri Türkiye’de lüks otel açma yarışına girdi. Son beş yılda, 12’si planlama ve açılış aşamasında olan 27 lüks otel projesi geliştirilirken, Türkiye’de lüks otellere olan ilginin sürmesi bekleniyor.

Akdeniz Çanağı’nın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, bölgedeki savaş ortamı ve ekonomik krizlere rağmen turizmde her geçen yıl çıtayı yükseltiyor. Bu yıl 60 milyon turist, 60 milyon turizm gelirine odaklanılırken, 2028’e kadar turizm gelirinin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. 

Bu hedefe ulaşma yolunda, kişi başı harcamaların artırılması ve turizmin 12 aya yayılması için nitelikli turiste hitap eden lüks otel markaları önemli rol oynuyor. Kempinski’den Hilton’a, Wyndham’dan Marriott’a, Barut Hotels’ten Vakko Hotels’e kadar yerli ve yabancı otel zincirleri, İstanbul’dan Kapadokya’ya ve Bodrum’a kadar Türkiye’nin turizm merkezlerinde lüks otel açma yarışına girdi. 

Ekonomist Dergisi olarak Türkiye’ye son beş yılda giriş yapan ve yeni kentleri merceğine alan lüks otel markalarını araştırdık. Pandemi döneminin ağır şartlarına rağmen son beş yılda 15’i faaliyete geçen 12’si planlama ve açılış aşamasında olan 27 lüks otel projesi geliştirildi. 

The Peninsula, La Quinta By Wyndham, Radisson Collection, Curio Collection By Hilton gibi ülkemizde olmayan yeni markalar da Türkiye pazarına giriş yaptı. Yerli zincirler de Vakko Hotel & Residence, Cullinan, Anda Barut Collection gibi lüks markalar yarattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

 

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Levent Gökmen
Levent Gökmen




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