11 Temmuz borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,15 puan artarak 10.358,46 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 84,38 puan ve yüzde 0,82 artışla 10.415,69 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.269,95 puanı, en yüksek 10.441,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazancıyla 10.358,46 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 15,66 puan ve yüzde 0,14 değer kazancıyla 11.565,54 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,34 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,63 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,53, mali endeks yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve hizmetler endeksi yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49'u prim yaptı, 49'u geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Sabancı Holding, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında gevşeme yapabileceği yönünde artan beklentiler risk iştahını da artırdı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı mayısta 684 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 4 milyar 68 milyon dolarlık fazla oluştu.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da bugünkü işlemlerin takası 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 16 Temmuz'da yapılacak.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde bütçe dengesi, Konut Fiyat Endeksi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 3 bin 364,8 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 364,8 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 milyon 310 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 39.9795, satışta 40.1397 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9496, satışta 40.1096 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1700, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 147,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 69,7 dolardan işlem görüyor.