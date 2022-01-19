Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 62,24 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,64 ve holding endeksi yüzde 2,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek kaybettiren yüzde 2,68 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,78, hizmetler endeksi yüzde 2,16, teknoloji endeksi yüzde 2,07 ve sanayi endeksi yüzde 2,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 74,27 puan ve yüzde 3,39 yükselişle 2.263,96 puandan kapandı.

BIST 100’DE HİSSELERİN 96’SI PRİM YAPTI

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 96’sı prim yaptı, 3’ü geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Garanti BBVA, Şişecam, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİST YORUMU NE?

Analistler, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim nedeniyle küresel piyasalarda risk algısının yükseldiğini ve konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Bugün İngiltere ve Almanya’da açıklanan enflasyon verilerinin fiyatlardaki yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret etmesinin ardından tahvil faizlerindeki artış dikkati çekiyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 9 Ocak 2020’den bu yana ilk kez yüzde 1,90’ı gördü.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya’da ÜFE, ABD’de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1950 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14’te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

ALTININ KİLOGRAMI YÜKSELDİ

Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 797 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 792 bin lira, en yüksek ise 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 797 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 247 milyon 228 bin 927,21 lira, işlem miktarı ise 1.580,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 318 milyon 638 bin 390,30 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: