ARA
Bist 100
10318,28
-0,45%
Bist 100
Dolar/TL
32,5552
-0,0746%
Dolar/TL
Euro/TL
35,4469
-0,0913%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0876
-0,0285%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2441,36
0,15%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • 1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı

1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulu bedelsiz kararı aldı.

05 Haziran 2024 | 12:15
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı dün (4 Haziran) KAP'a bildirildi. Ege Profil sermayesini %573 bedelsiz artırarak 545 milyon TL'ye çıkaracak. Şirketten dün KAP'a şu bilgilendirme yapıldı:

  • Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;
  • Şirketimizin mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine,
  • Şirket sermayesinin % 573 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
  • Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,
  • Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.
Etiketler
Ege Profil (EGPRO) Hisse Haberleri
0
  • ALTIN GRAM - TL 2441,36 0,15%
  • ALTIN ONS 2332,61 0,24%
  • BIST 100 10318,28 -0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,082 0,779%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3685 0,06581%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 88,67 -0,4292%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,5552 -0,0746%
  • EURO/DOLAR 1,0876 -0,0285%
  • EURO/TURK LIRASI 35,4469 -0,0913%
  • STERLIN/DOLAR 1,2778 0,07048%
Borsa Haberleri
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
5 Haziran BIST teknik analizi ve günlük bülten
1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı
Kocaer Çelik'ten (KCAER) 'bedelsiz' açıklaması: Başvuru güncellendi
Bugün 2 hisse için temettü günü (5 Haziran)
Borsada mayısta en çok hangi kulüp kazandırdı?
Borsadaki en ucuz ve en pahalı ilk 15 hisse
Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
BİST’te yurtdışı benzerlerine göre hem iskontolu hem yabancı oranı yüksek 5 şirket
Altınkılıç Gıda (ALKLC) ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Horoz Lojistik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
Fenerbahçe hisselerinde Mourinho etkisi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL