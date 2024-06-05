1981 yılında kurulan şirket dün bedelsiz kararını açıkladı

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. yönetim kurulunun bedelsiz sermaye artırımı kararı dün (4 Haziran) KAP'a bildirildi. Ege Profil sermayesini %573 bedelsiz artırarak 545 milyon TL'ye çıkaracak. Şirketten dün KAP'a şu bilgilendirme yapıldı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrasında yer alan "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü çerçevesinde;

Şirketimizin mevcut 80.980.793,82.- TL olan çıkarılmış sermayesinin 464.019.206,18.-TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası hükmü uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 120.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 545.000.000,00.- TL'ye yükseltilmesine,

Şirket sermayesinin % 573 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

kapsamında ihraç edilecek, 464.019.206,18 TL nominal değerli 46.401.920.618 adet, pay sahiplerine Şirket sermayesindeki mevcut payları oranında bedelsiz olarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına, Şirket ana sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak tadil edilmesine,

Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına karar verilmiştir.